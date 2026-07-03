Cabo Verde, la "Cenicienta" que cautivó a todos en el Mundial 2026

El primer aviso llegó con un inolvidable empate sin goles frente a España, la campeona de Europa. Ese 0-0 en el debut absoluto del país en los Mundiales sorprendió al planeta y tuvo un protagonista inesperado: Vozinha. Con siete atajadas memorables, el arquero de 40 años pasó de tener apenas 50.000 seguidores en redes sociales a superar los 17 millones. De estar libre tras su paso por la segunda división de Portugal a despertar el interés de clubes de distintas partes del mundo. Sin buscarlo, se convirtió en el rostro de esta aventura.