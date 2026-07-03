Cabo Verde, la "Cenicienta" que cautivó a todos en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- La humilde selección de Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 en Norteamérica al avanzar en el 'grupo de la muerte' y enfrentar a Argentina, cautivando al fútbol global.
- Con un plantel de la diáspora y sin tradición, el equipo empató ante España y Uruguay en la fase de grupos, destacando su arquero Vozinha antes de caer eliminados ante Argentina.
- El desempeño de Cabo Verde redefine el rol de los países pequeños en la Copa del Mundo, inspirando a futuras generaciones y posicionando a sus futbolistas en el mercado global.
Todo Mundial tiene su "Cenicienta". Esa selección humilde que llega sin invitación al gran baile, de la que nadie espera nada, pero que termina conquistando a todos con una historia imposible. Un equipo que, contra toda lógica, se gana un lugar entre los protagonistas. Y en esta Copa del Mundo, esa "Cenicienta" tuvo un nombre inconfundible: Cabo Verde.
Los africanos vivieron en Estados Unidos, México y Canadá su propio cuento de hadas. Uno que ni siquiera ellos se habían animado a imaginar. Su historia reúne todos los ingredientes de una película: un país sin tradición mundialista, un plantel construido desde la diáspora, un arquero convertido en fenómeno global y un grupo de futbolistas que terminó convenciendo al mundo de que los milagros, a veces, existen.
Hablamos de un país con una historia prácticamente inexistente en el fútbol internacional. El segundo más pequeño territorialmente, detrás de Curazao, en disputar una Copa del Mundo. Un seleccionado armado con futbolistas nacidos, en su gran mayoría, en Países Bajos, Francia y Portugal, lejos de la tierra cuya camiseta defendían. Pero Bubista, su DT, consiguió algo mucho más difícil que reunir talento: logró que todos sintieran esa bandera como propia.
Como contó a LA GACETA el exjugador de San Martín Adriano Custodio Mendes, para los protagonistas la sola clasificación ya representaba un sueño cumplido. “Con jugar el Mundial ya estábamos hechos”, había confesado el caboverdiano. Aquella frase resumía el espíritu con el que llegaron al torneo. Nadie imaginaba que esa ilusión terminaría transformándose en una de las grandes historias de la Copa.
El primer aviso llegó con un inolvidable empate sin goles frente a España, la campeona de Europa. Ese 0-0 en el debut absoluto del país en los Mundiales sorprendió al planeta y tuvo un protagonista inesperado: Vozinha. Con siete atajadas memorables, el arquero de 40 años pasó de tener apenas 50.000 seguidores en redes sociales a superar los 17 millones. De estar libre tras su paso por la segunda división de Portugal a despertar el interés de clubes de distintas partes del mundo. Sin buscarlo, se convirtió en el rostro de esta aventura.
Pero toda "Cenicienta" necesita empezar a creer en la magia. Y Cabo Verde lo hizo. Después de igualar con Uruguay y de sostener un valioso empate frente a Arabia Saudita, entendió que no había llegado solamente para participar. Contra todos los pronósticos, avanzó a los 16avos de final como segundo del denominado “grupo de la muerte”.
Entonces apareció el desafío más grande de todos: enfrentarse a la Argentina de Lionel Messi. Lejos de resignarse al papel de víctima, Cabo Verde volvió a desafiar la lógica. Por un instante, el mundo entero creyó que la historia podía tener el final perfecto.
No lo tuvo. Argentina terminó imponiendo su jerarquía y asumió el papel que todo cuento necesita: el del verdugo que rompe el hechizo antes de que suenen las 12. Pero eso no cambia lo esencial. Porque hay historias que trascienden el resultado. Equipos que, aun sin levantar la copa, terminan levantando la admiración del planeta.
Cabo Verde llegó al Mundial sin invitación al baile. Se marchó ovacionado, después de haber demostrado que, de vez en cuando, las "Cenicientas" también pueden hacer tambalear a los gigantes.
Y por eso, cuando dentro de algunos años alguien recuerde el Mundial 2026, probablemente no sólo recuerde al campeón. También hablará de aquella pequeña selección africana que se animó a creer que los cuentos de hadas también pueden leerse en el fútbol.