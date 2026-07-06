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Bizcochuelo de naranja saludable: la receta sin harina refinada ni azúcar que es tendencia

Un paso a paso sencillo que te tomará meno de una hora para obtener un delicioso resultado.

La receta más saludable para comer rico el fin de semana.
La receta más saludable para comer rico el fin de semana.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Medios de gastronomía difunden esta semana una receta de bizcochuelo de naranja sin harina ni azúcar en Argentina para fomentar hábitos saludables y evitar picos de glucosa.
  • La preparación utiliza harina de almendras y claras batidas a punto nieve, como alternativa ante la recomendación médica de reducir los ultraprocesados que dañan la digestión.
  • Esta receta consolida la tendencia de la repostería saludable en el mercado, impulsando la demanda de ingredientes alternativos para prevenir enfermedades como la diabetes.
Resumen generado con IA

Si estás en plan de comer más saludable, esta es la opción ideal para vos. Esta receta no contiene harinas refinadas ni azúcar, por lo que podés seguir comiendo cosas ricas, dándote un gusto y aún así incorporar una comida saludable, baja en grasas y poco pesada para la digestión. Es un bizcochuelo ideal para las meriendas de este fin de semana de temperaturas bajas.

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Aunque los especialistas no recomiendan abandonar completamente el consumo de harinas, que constituyen una buena fuente de energía, sí sugieren prestar atención a la procedencia de las harinas que comemos. Esto implica dejar las harinas refinadas y reemplazarlas por otras integrales que mejoran la digestión y reducen el riesgo de desarrollar obesidad.

Las harinas refinadas son ricas en almidón, un componente que tiene efectos secundarios como el aumento de peso y la alteración de niveles de glucosa y colesterol. Del mismo modo, el consumo excesivo de azúcar puede representar un problema considerable. Aunque ambas son buenas fuentes de energía, pueden producir picos de glucosa que pueden desencadenar en una diabetes.

Bizcochuelo saludable de naranja: sin harinas ni azúcar

Para preparar este bizcochuelo necesitarás, de base, harina de almendras que reemplaza al harina refinada. También podrás saborizar con alguna fruta; en este caso se usará naranja, pero también sirven otros cítricos e incluso los frutos rojos. Si te gusta el chocolate, podés conseguir una barra o chips sin azúcar y quedan perfectos con esta receta.

Listado de ingredientes

- 100 gramos de harina de almendras

- 60 gramos de fécula de maíz

- 70 gramos de aceite neutro

- 80 mililitros de leche

- 10 gramos de polvo para hornear

- 10 gramos de edulcorante

- 4 huevos

- Ralladura de una naranja

Paso a paso para hacer un bizcochuelo esponjoso

1) En primer lugar, separarás las claras de las yemas de los huevos

2) Por una parte, batirás solo las yemas y después de unos minutos agregarás el edulcorante o endulzante que hayas elegido

3) En otro recipiente batirás las claras a mano o con batidora eléctrica hasta que lleguen a punto nieve

4) En un bowl aparte, mezclá los ingredientes secos: harina de almendras, fécula de maíz y polvo para hornear

5) Por último, a la mezcla le agregarás la ralladura de una naranja completa, la esencia de vainilla y la leche poco a poco de modo que no formen grumos

6) Luego batirás con un tenedor para que la maicena no genere grumos

7) El paso difícil es agregar poco a poco las claras batidas, en cantidades pequeñas, y mezclarás con movimientos envolventes de forma que pierda la menor cantidad de aire posible

8) Calentarás el horno durante 20 minutos a 180 °C, aceitarás un molde apto para horno y verterás allí toda la mezcla

9) Por fin, hornear el bizcochuelo durante 30 minutos o hasta que claves un cuchillo y salga sin masa pegada

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