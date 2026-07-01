La pizza sin harina de Ingrid Grudke: la receta fácil que se hace con papa y en sartén

Resumen para apurados
- La modelo Ingrid Grudke compartió en sus redes sociales una receta fácil y económica de pizza sin harina a base de papa, ideal para quienes buscan una alimentación saludable.
- Esta preparación familiar se cocina en sartén usando papa rallada como masa, a la que se le suma salsa de tomate, mozzarella y otros ingredientes a elección para dorar.
- La propuesta se suma a la tendencia de recetas prácticas sin harina en redes, consolidándose como una opción muy comentada y replicada por quienes buscan comer sano.
Quienes buscan recetas saludables y sencillas para hacer en casa encontraron una nueva propuesta de Ingrid Grudke. A través de sus redes sociales, la modelo mostró cómo preparar una pizza sin harina que utiliza papa rallada como base y que puede cocinarse completamente en una sartén, sin necesidad de horno.
La preparación, además de ser económica, permite adaptar los ingredientes según los gustos de cada persona y se convirtió en una de las recetas más comentadas entre quienes buscan alternativas diferentes a la pizza tradicional.
Cómo hacer la pizza sin harina de Ingrid Grudke
La principal característica de esta receta es que reemplaza la masa elaborada con harina por una base de papa rallada. Para completar la preparación solo hacen falta salsa de tomate y queso mozzarella, aunque también se pueden incorporar otros ingredientes para darle más sabor.
Según contó Ingrid Grudke, esta receta forma parte de su historia familiar. Explicó que la aprendió cuando era chica, en la casa de su mamá, y que con el tiempo fue incorporando distintos ingredientes según la ocasión.
En la versión que compartió en sus redes eligió agregar jamón en cubos y aceitunas verdes, aunque aclaró que también pueden utilizarse opciones como morrón, huevo o palmitos.
- Para comenzar, hay que pelar y rallar finamente papas grandes. Esa preparación será la base de la pizza.
- Luego se distribuye la papa rallada en una sartén antiadherente, formando una capa uniforme que cubra toda la superficie. Se cocina a fuego bajo hasta que los bordes comiencen a dorarse y adquieran una textura firme.
- Cuando la base esté lista, se la da vuelta con cuidado para cocinar el otro lado. En ese momento se agrega la salsa de tomate, el queso mozzarella y los ingredientes elegidos para el relleno.
- Finalmente, solo resta dejar la preparación unos minutos más al fuego hasta que el queso se derrita por completo y la base quede bien dorada y crocante.