Un estudio reveló cuál es el mejor ejercicio para quemar grasa sin perder músculo en adultos mayores

Resumen para apurados
- Un estudio en la revista Maturitas reveló que el entrenamiento HIIT permite a adultos mayores de 72 años quemar grasa corporal sin perder masa muscular.
- Tras evaluar a 123 personas por seis meses, se constató que el ejercicio moderado causa pérdida muscular leve, mientras que el HIIT protege el tejido con intervalos intensos.
- Conservar el músculo es vital para la autonomía, el metabolismo y la fuerza ósea en la vejez, posicionando al HIIT como una estrategia clave para el envejecimiento saludable.
Hacer ejercicio es salud, de eso no hay dudas. Sin embargo, cuando el objetivo es reducir la grasa corporal, surge un dilema que involucra al músculo en ese camino. Muchas veces al bajar de peso corremos el riesgo de reducir también estos tejidos fundamentales. Este desafío se vuelve todavía más complejo con el paso de los años. Por fortuna, la ciencia parece haber encontrado la respuesta definitiva en una modalidad que está transformando los entrenamientos.
Un reciente estudio publicado en la revista científica Maturitas y citado por el medio Prevention reveló que el Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés) es la herramienta más eficaz para reducir la grasa corporal mientras se mantiene intacta la masa muscular. La investigación analizó a 123 adultos mayores de 72 años divididos en tres grupos con distintas rutinas durante seis meses. Los resultados fueron contundentes: aunque el ejercicio moderado ayudó a bajar de peso, también provocó una leve pérdida de masa muscular. Solo el grupo que hizo HIIT logró quemar grasa protegiendo sus músculos.
El secreto de la alta intensidad
Para entender este fenómeno, primero hay que saber qué es el HIIT. "El entrenamiento de intervalos de alta intensidad es un tipo de ejercicio que incorpora intervalos cardiovasculares de alta intensidad con recuperación activa en el medio", explicó Karena Wu, especialista clínica certificada en fisioterapia ortopédica. Según la experta, esta estructura es clave: "El entrenamiento de intervalos refuerza la recuperación activa para optimizar el rendimiento máximo tanto en el entrenamiento de fuerza como en la quema de grasa. Los ejercicios de intensidad extremadamente alta reclutarán más fibras musculares para ayudar con el mantenimiento de la masa muscular".
Esta estrategia de entrenar a fondo para no perder potencia no es del todo nueva en el mundo del fitness. Anna Di, quiropráctica y especialista en ejercicios correctivos, señaló: "Es una de las razones por las que muchos culturistas competitivos eligen el HIIT durante las fases de pérdida de grasa. Obviamente están entrenando para un objetivo muy diferente al de la persona promedio, pero el concepto es similar". Lo verdaderamente novedoso del estudio es que demostró que estos mismos beneficios se aplican a adultos mayores sanos.
Beneficios que van más allá de la balanza
Conservar la masa muscular no es solo una cuestión estética; a medida que envejecemos, se vuelve vital para la autonomía diaria. Los músculos nos dan fuerza, equilibrio y movilidad, pero también cumplen un rol metabólico crucial. "El músculo también juega un papel importante en la regulación del azúcar en la sangre", recordó Anna Di, quien además aportó un dato poco conocido: "Los músculos son los que tiran de nuestros huesos. Ese estrés mecánico es una de las señales que ayuda a que los huesos se mantengan más gruesos y fuertes con el tiempo, lo cual es especialmente importante a medida que envejecemos y para las mujeres después de la menopausia, cuando aumenta el riesgo de osteoporosis".
A pesar de las ventajas del HIIT, las expertas coinciden en que no existe una receta única y que la constancia siempre será fundamental en la salud. Para quienes no disfrutan de la alta intensidad o tienen limitaciones físicas, una caminata a buen ritmo sigue siendo una opción excelente.