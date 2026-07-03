Un estudio reveló cuál es el mejor ejercicio para quemar grasa sin perder músculo en adultos mayores

Beneficios que van más allá de la balanza

Conservar la masa muscular no es solo una cuestión estética; a medida que envejecemos, se vuelve vital para la autonomía diaria. Los músculos nos dan fuerza, equilibrio y movilidad, pero también cumplen un rol metabólico crucial. "El músculo también juega un papel importante en la regulación del azúcar en la sangre", recordó Anna Di, quien además aportó un dato poco conocido: "Los músculos son los que tiran de nuestros huesos. Ese estrés mecánico es una de las señales que ayuda a que los huesos se mantengan más gruesos y fuertes con el tiempo, lo cual es especialmente importante a medida que envejecemos y para las mujeres después de la menopausia, cuando aumenta el riesgo de osteoporosis".