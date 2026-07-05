Cookies de chocolate sin harinas: la receta con cinco ingredientes que queda crocante por fuera y húmeda por dentro
Las cookies sin harinas se convirtieron en una de las recetas más buscadas por quienes quieren un postre fácil. Esta versión de chocolate no lleva manteca, aceite ni harina y se prepara en pocos minutos.
Resumen para apurados
- La cocinera Jessica Lekerman viralizó en Argentina una receta de cookies de chocolate sin harina ni materia grasa, apta para celíacos, que requiere solo cinco ingredientes.
- La receta se prepara en 20 minutos mezclando claras de huevo, azúcar, cacao y chocolate picado. Al carecer de harinas, la masa se expande logrando una textura crocante y húmeda.
- Esta opción responde al auge de recetas dulces rápidas y sencillas, consolidándose como una alternativa inclusiva y de fácil acceso para personas con intolerancia al gluten.
Las recetas fáciles, rápidas y con pocos ingredientes siguen ganando popularidad entre quienes buscan preparar algo dulce sin complicarse. En ese contexto, unas cookies de chocolate comenzaron a viralizarse por una particularidad: no llevan harina, manteca ni aceite y se elaboran con apenas cinco ingredientes.
La propuesta fue compartida por la cocinera Jessica Lekerman, quien presentó una versión ideal para quienes desean un postre intenso en sabor y, además, apto para personas con celiaquía, siempre que se utilicen ingredientes certificados sin TACC.
Cómo hacer cookies de chocolate sin harina
A diferencia de las recetas tradicionales, estas cookies prescinden de ingredientes habituales como la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato, la manteca, el aceite e incluso el ghee.
La combinación de azúcar, cacao amargo y claras de huevo permite obtener una masa más líquida que la de unas cookies convencionales. Esa consistencia es la que, durante la cocción, favorece que se expandan y logren una textura crocante por fuera y húmeda en el interior.
Ingredientes
Para obtener unas ocho cookies grandes se necesitan:
- 170 gramos de azúcar (blanca, integral o impalpable).
- 30 gramos de cacao o chocolate amargo en polvo.
- 2 claras de huevo.
- Esencia de vainilla.
- 60 gramos de chocolate amargo picado.
El paso a paso de la receta
La preparación demanda pocos minutos y no requiere el uso de batidora.
Primero hay que precalentar el horno. Luego, mezclar el azúcar con el cacao amargo en un bowl. Incorporar las claras de huevo junto con unas gotas de esencia de vainilla e integrar hasta obtener una mezcla homogénea.
Después se agrega el chocolate amargo picado y se distribuyen porciones sobre una placa para horno, dejando suficiente espacio entre cada una, ya que la masa se expande durante la cocción.
Finalmente, las cookies deben cocinarse durante aproximadamente 15 minutos. En total, entre la preparación y el horneado, la receta está lista en unos 20 minutos, convirtiéndose en una alternativa práctica para disfrutar de un clásico del chocolate con una versión diferente y sin harinas.