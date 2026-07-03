Pepas proteicas de limón: cómo preparar la versión saludable sin harinas ni azúcar

Muchas veces los días parecen interminables, las tareas se acoplan una encima de otra y a todo esto ni siquiera pudimos volver a casa. Así el hambre aparece en los momentos en que solo puede solucionarse con una compra rápida en algún almacén, donde unas galletitas industrializadas se vuelven la opción más sencilla. Pero con un poco de organización es posible preparar un dulce más saludable para llevar al trabajo o completar los días infinitos cuidando la alimentación.