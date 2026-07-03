Pepas proteicas de limón: cómo preparar la versión saludable sin harinas ni azúcar

Resumen para apurados
- La nutricionista Renata Nadborniy presentó en Argentina una receta de pepas proteicas de limón sin harina ni azúcar, ideal como snack saludable para evitar ultraprocesados.
- Las pepas clásicas son populares pero poco saludables. Esta versión usa harina de almendras, coco y leche en polvo, aportando 5 gramos de proteína por unidad para dar saciedad.
- Esta alternativa fomenta la alimentación saludable y la organización diaria, ofreciendo una opción casera y nutritiva que ayuda a reducir el consumo de galletas industriales.
Muchas veces los días parecen interminables, las tareas se acoplan una encima de otra y a todo esto ni siquiera pudimos volver a casa. Así el hambre aparece en los momentos en que solo puede solucionarse con una compra rápida en algún almacén, donde unas galletitas industrializadas se vuelven la opción más sencilla. Pero con un poco de organización es posible preparar un dulce más saludable para llevar al trabajo o completar los días infinitos cuidando la alimentación.
Las pepas son las galletas escogidas por excelencia por los argentinos. Están indiscutidamente en todas las góndolas y son la solución rápida cuando no tenemos qué comer. Su centro de membrillo le aporta un sabor distinto y atractivo que hace querer comer más. Pero muchas veces estos snacks no son la opción más sana debido a su alto contenido en azúcares, harinas refinadas, carbohidratos pobres en nutrientes y aditivos.
Cómo preparar pepas proteicas en simples pasos
Sin embargo, es posible contar con un snack rápido y delicioso para esos días ajetreados, dándole una vuelta de tuerca a las pepas originales para que estas tengan mayor valor nutricional. La receta fue compartida por la Licenciada en Nutrición y creadora de contenido, Renata Nadborniy, donde las harinas refinadas se reemplazan por almendra molida, coco rallado y leche en polvo, combinación que aporta más de 5 gramos de proteína por galleta, ideal para brindar una saciedad real y duradera.
Para preparar este snack saciante, sin gluten y bajo en azúcares solo debemos seguir las siguientes instrucciones:
Ingredientes para la masa base:
- 1 huevo
- 3 sobres de stevia
- Jugo y ralladura de 1 limón
- ½ taza de leche en polvo
- ½ taza de almendras molidas (también se encuentra como harina de almendras)
- ½ taza de coco rallado
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 cucharada de queso crema descremado
- 2 cucharadas de leche en polvo
- 1 sobre de stevia
- Jugo y ralladura de limón (a gusto)
1. Mezclá todos los ingredientes de la masa base en un recipiente hasta formar una consistencia homogénea y moldeable.
2. Armá bolitas con las manos, aplastalas un poco y haceles un huequito clásico en el centro con el dedo.
3. Llevalas al horno sobre una placa a temperatura media (180 °C) durante unos 12 a 15 minutos, o hasta que notes que están sutilmente doraditas.
4. Retiralas y dejalas enfriar por completo (un paso clave para que tomen consistencia).
5. En un bol aparte, prepará el relleno integrando bien todos los ingredientes. Finalmente, colocá una cucharadita de esta crema cítrica sobre cada galletita fría.