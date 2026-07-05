Merienda sin harinas: budín de manzana con cuatro ingredientes ideal para el frío

Budín de manzana sin harinas: paso a paso

El proceso de elaboración comienza con la preparación de la fruta, la cual se debe pelar y posteriormente triturar o rallar, según el tipo de consistencia que se prefiera para el resultado final. Una vez procesada, la pulpa de la manzana se combina en un recipiente con los huevos, el yogur griego, la esencia de vainilla y el edulcorante. Es sumamente importante integrar estos elementos de forma constante hasta lograr que se distribuyan por completo en una masa uniforme y sin grumos.