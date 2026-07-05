Merienda sin harinas: budín de manzana con cuatro ingredientes ideal para el frío

Resumen para apurados
- Virginia Gómez presentó en Argentina una receta de budín de manzana sin harinas ideal para el invierno, buscando ofrecer una merienda nutritiva, fácil y económica.
- La preparación se realiza mezclando manzanas trituradas, huevos y yogur griego, para luego hornear la masa a 190°C, eliminando por completo el gluten y las harinas comunes.
- Esta propuesta consolida una alternativa saludable y accesible para celíacos y dietas bajas en calorías, promoviendo el bienestar físico durante la temporada invernal.
Con la llegada de los días fríos, se buscan opciones reconfortantes para acompañar el mate o el café de la tarde, contexto en el cual resalta el budín de manzana. Esta propuesta gastronómica llama la atención por su perfil sumamente nutritivo y un valioso aporte proteico, requiriendo únicamente tres ingredientes básicos para lograr un resultado exquisito. La combinación de manzanas, huevo y yogur permite crear una consistencia esponjosa y agradable que conquista el paladar de manera inmediata.
Esta preparación resulta ideal tanto para personas celíacas como para aquellas interesadas en cuidar su figura, dado que constituye una alternativa completamente libre de harinas. El postre se consolida como una opción económica y efectiva para saciar el apetito sin culpa, transformando una fruta clásica en un bocado apto para diferentes regímenes alimenticios. De este modo, es posible disfrutar de una merienda deliciosa sin descuidar el bienestar físico durante la temporada invernal.
Ingredientes del budín de manzanas sin harina
- Dos manzanas
- Tres huevos
- Tres cucharadas de yogur griego
- Opcionales: esencia de vainilla, edulcorante (stevia) y canela o miel
Budín de manzana sin harinas: paso a paso
El proceso de elaboración comienza con la preparación de la fruta, la cual se debe pelar y posteriormente triturar o rallar, según el tipo de consistencia que se prefiera para el resultado final. Una vez procesada, la pulpa de la manzana se combina en un recipiente con los huevos, el yogur griego, la esencia de vainilla y el edulcorante. Es sumamente importante integrar estos elementos de forma constante hasta lograr que se distribuyan por completo en una masa uniforme y sin grumos.
Posteriormente, la preparación se vuelca en una budinera y se introduce en el horno a una temperatura regulada de 190°C. El tiempo estimado de cocción oscila entre los 40 y 45 minutos. Para comprobar el punto justo, se introduce un cuchillo en la parte central del budín; si este sale limpio y sin restos de humedad, significa que la cocción finalizó de manera correcta. Al momento de retirarlo, se puede optar por espolvorear la superficie con canela molida o verter unas cucharadas de miel para aportar matices de sabor adicionales.
Desde la perspectiva nutricional, este plato se compone de las proteínas y grasas presentes en el huevo y el lácteo, prescindiendo por completo del uso de harinas en su estructura. Al no incorporar derivados del trigo, la avena, la cebada o el centeno, la receta resulta libre de gluten, volviéndose apta para el consumo de personas celíacas. Debido a su composición, suele integrarse habitualmente tanto en desayunos y meriendas como en calidad de postre.