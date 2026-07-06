Ola polar: Ushuaia sorprendió al convertirse en una de las ciudades más cálidas de Argentina

Resumen para apurados
- Ushuaia se ubicó sorpresivamente como la segunda ciudad más cálida de Argentina este lunes 6 de junio, al registrar 11.4 °C en plena ola de frío nacional, según informó el SMN.
- Mientras gran parte del país registró temperaturas bajo cero, la capital fueguina alcanzó dicha marca en un día con alerta amarilla por lluvias y posibles nevadas persistentes.
- Este inusual fenómeno expone la variabilidad climática del país. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles riesgos y alteraciones en las actividades cotidianas.
La mañana empezó con temperaturas bajo cero en decenas de ciudades en todo el país, pero Ushuaia registró un sorprendente récord. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital fueguina se colocó entre los primeros puestos de las ciudades más cálidas de Argentina.
El top 10 de las ciudades con temperaturas más elevadas en la mañana de este lunes 6 de junio estuvo liderado por Puerto Iguazú que, al menos desde las 8 hasta las 10, registró 12 °C. En segundo lugar se ubicó Ushuaia, cuyo promedio rondó los 11.4 °C con una humedad relativa del 47%.
Ushuaia, ciudad cálida en medio de la ola polar antártica
Gran parte de Tierra del Fuego está bajo alerta meteorológica amarilla por lluvias. La única región exceptuada de la advertencia es la constituida por la costa este de la provincia, en el departamento de Río Grande.
El área señalada por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) será afectada durante la tarde y noche de este lunes. Se esperan lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. Pese a la temperatura registrada por la mañana, el SMN advirtió que aún no se descartan precipitaciones en forma de lluvia mezclada con nieve.
La alerta amarilla del SMN indica que la población debe permanecer informada y que hay posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Las ciudades más cálidas de Argentina
El top 10 del ranking de temperaturas del SMN a las 10 fue el siguiente:
- Puerto Iguazú, Misiones: 12 °C
- Ushuaia, Tierra del Fuego: 11.4 °C
- Formosa, Formosa: 10.5 °C
- Posadas, Misiones: 10.4 °C
- Resistencia, Chaco: 10.3 °C
- Residencia Roque Sáenz Peña, Chaho: 9.8 °C
- Corrientes, Corrientes: 9.6 °C
- San Ramón de La Nueva Orán, Salta: 8.8 °C
- Sunchales, Santa Fe: 7.9 °C
- Ceres, Santa Fe: 7.6 °C
- Maquinchao, Río Negro: -8.5 °C
- Esquel, Chubut: -6.7 °C
- San Carlos de Bariloche, Río Negro: -5.6 °C
- Malargüe, Mendoza: -5 °C
- Chapelco, Neuquén: -3.2 °C
- Puerto Madryn, Chubut: -2.6 °C
- Trelew, Chubut: -1.8 °C
- Bahía Blanca, Buenos Aires: -1.6 °C
- Junín, Buenos Aires: -1.4 °C
- Santa Rosa del Conlara, San Luis: -1.1 °C