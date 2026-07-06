SociedadClima y ecología

Ola polar: Ushuaia sorprendió al convertirse en una de las ciudades más cálidas de Argentina

A pesar de una ola polar que congeló a gran parte del país, la capital fueguina se ubicó sorpresivamente con una de las temperaturas más bajas, en medio de alertas por lluvias y nevadas.

Temperaturas de esta mañana en Tierra del Fuego.
Temperaturas de esta mañana en Tierra del Fuego. Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ushuaia se ubicó sorpresivamente como la segunda ciudad más cálida de Argentina este lunes 6 de junio, al registrar 11.4 °C en plena ola de frío nacional, según informó el SMN.
  • Mientras gran parte del país registró temperaturas bajo cero, la capital fueguina alcanzó dicha marca en un día con alerta amarilla por lluvias y posibles nevadas persistentes.
  • Este inusual fenómeno expone la variabilidad climática del país. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles riesgos y alteraciones en las actividades cotidianas.
Resumen generado con IA

La mañana empezó con temperaturas bajo cero en decenas de ciudades en todo el país, pero Ushuaia registró un sorprendente récord. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la capital fueguina se colocó entre los primeros puestos de las ciudades más cálidas de Argentina.

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

El top 10 de las ciudades con temperaturas más elevadas en la mañana de este lunes 6 de junio estuvo liderado por Puerto Iguazú que, al menos desde las 8 hasta las 10, registró 12 °C. En segundo lugar se ubicó Ushuaia, cuyo promedio rondó los 11.4 °C con una humedad relativa del 47%.

Ushuaia, ciudad cálida en medio de la ola polar antártica

Gran parte de Tierra del Fuego está bajo alerta meteorológica amarilla por lluvias. La única región exceptuada de la advertencia es la constituida por la costa este de la provincia, en el departamento de Río Grande.

El área señalada por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) será afectada durante la tarde y noche de este lunes. Se esperan lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. Pese a la temperatura registrada por la mañana, el SMN advirtió que aún no se descartan precipitaciones en forma de lluvia mezclada con nieve.

La alerta amarilla del SMN indica que la población debe permanecer informada y que hay posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Las ciudades más cálidas de Argentina

El top 10 del ranking de temperaturas del SMN a las 10 fue el siguiente:

  • Puerto Iguazú, Misiones: 12 °C
  • Ushuaia, Tierra del Fuego: 11.4 °C
  • Formosa, Formosa: 10.5 °C
  • Posadas, Misiones: 10.4 °C
  • Resistencia, Chaco: 10.3 °C
  • Residencia Roque Sáenz Peña, Chaho: 9.8 °C
  • Corrientes, Corrientes: 9.6 °C
  • San Ramón de La Nueva Orán, Salta: 8.8 °C
  • Sunchales, Santa Fe: 7.9 °C
  • Ceres, Santa Fe: 7.6 °C

Ola polar en Argentina: cuáles fueron las ciudades con las temperaturas más bajas, según el SMN

Ola polar en Argentina: cuáles fueron las ciudades con las temperaturas más bajas, según el SMN
  • Maquinchao, Río Negro: -8.5 °C
  • Esquel, Chubut: -6.7 °C
  • San Carlos de Bariloche, Río Negro: -5.6 °C
  • Malargüe, Mendoza: -5 °C
  • Chapelco, Neuquén: -3.2 °C
  • Puerto Madryn, Chubut: -2.6 °C
  • Trelew, Chubut: -1.8 °C
  • Bahía Blanca, Buenos Aires: -1.6 °C
  • Junín, Buenos Aires: -1.4 °C
  • Santa Rosa del Conlara, San Luis: -1.1 °C
Temas Servicio Meteorológico NacionalTierra del FuegoClimaUshuaia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La ola de frío congela a casi todo el país: cuándo sube la temperatura y cómo estará el tiempo el fin de semana

La ola de frío congela a casi todo el país: cuándo sube la temperatura y cómo estará el tiempo el fin de semana

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

La bomba polar comienza este martes: cuáles son las provincias que registrarán su día más helado

La "bomba polar" comienza este martes: cuáles son las provincias que registrarán su día más helado

Ola de frío extremo en Argentina: la nieve sorprendió a varias provincias y las imágenes se volvieron virales

Ola de frío extremo en Argentina: la nieve sorprendió a varias provincias y las imágenes se volvieron virales

Lo más popular
Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia
1

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica
2

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán
3

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista
4

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini
5

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

Ranking notas premium
Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
1

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
2

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad
3

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Más acoples por menos representatividad
4

Más acoples por menos representatividad

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí
5

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí

Más Noticias
Un corte de energía eléctrica afectó a varios sectores de la capital tucumana

Un corte de energía eléctrica afectó a varios sectores de la capital tucumana

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Anses cambia el calendario de pagos de julio: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

Anses cambia el calendario de pagos de julio: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

¿La mañana más fría del año? El lunes comenzó con una sensación térmica de -1 °C

¿La mañana más fría del año? El lunes comenzó con una sensación térmica de -1 °C

Rige la alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: cuáles son las localidades afectadas este lunes

Rige la alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: cuáles son las localidades afectadas este lunes

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Comentarios