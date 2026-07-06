Ola polar: Ushuaia sorprendió al convertirse en una de las ciudades más cálidas de Argentina

El área señalada por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) será afectada durante la tarde y noche de este lunes. Se esperan lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. Pese a la temperatura registrada por la mañana, el SMN advirtió que aún no se descartan precipitaciones en forma de lluvia mezclada con nieve.