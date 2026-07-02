Ola de frío extremo en Argentina: la nieve sorprendió a varias provincias y las imágenes se volvieron virales

La ola de frío que afecta a gran parte de Argentina dejó una de las postales más esperadas del invierno: la nieve volvió a aparecer en distintas provincias y sorprendió tanto a vecinos como a turistas. Las escenas invernales despertaron el entusiasmo de miles de usuarios, que compartieron las postales de calles, montañas y espacios naturales cubiertos de blanco.