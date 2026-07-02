Ola de frío extremo en Argentina: la nieve sorprendió a varias provincias y las imágenes se volvieron virales
Las bajas temperaturas provocaron nevadas en distintos puntos del país. Localidades de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan amanecieron cubiertas de blanco, mientras el frío intenso continuará en los próximos días.
Resumen para apurados
- Una histórica ola de frío polar provocó sorpresivas nevadas este jueves en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza y San Juan, afectando a miles de vecinos y turistas.
- El fenómeno, que generó imágenes virales en redes, se dio por un marcado descenso térmico que obligó a suspender clases en Mendoza y activó alertas amarillas en el país.
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el aire polar seguirá hasta la próxima semana, con temperaturas de hasta 10 °C por debajo de lo normal en once provincias.
La ola de frío que afecta a gran parte de Argentina dejó una de las postales más esperadas del invierno: la nieve volvió a aparecer en distintas provincias y sorprendió tanto a vecinos como a turistas. Las escenas invernales despertaron el entusiasmo de miles de usuarios, que compartieron las postales de calles, montañas y espacios naturales cubiertos de blanco.
Como consecuencia de las bajas temperaturas, el fenómeno se registró en localidades de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza (donde cancelaron las clases por el frío extremo) y San Juan, donde los paisajes se tiñeron de blanco y rápidamente comenzaron a circular imágenes y videos en las redes sociales.
La nieve llegó a varias provincias en medio de la ola de frío
El marcado descenso de la temperatura favoreció la aparición de nevadas en diferentes regiones del país, un fenómeno que acompañó el avance del aire frío durante los últimos días. Las imágenes registradas en las distintas provincias reflejaron la intensidad del invierno, con paisajes completamente transformados por la acumulación de nieve en algunos sectores.
Además del impacto visual, el frío extremo continúa siendo el protagonista de la semana y mantiene en alerta a buena parte del territorio argentino.
Hasta cuándo continuará el frío extremo
Según las previsiones meteorológicas, el núcleo de aire polar permanecerá sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana. Esta situación favorecerá amaneceres con temperaturas muy bajas, especialmente en jornadas con cielo despejado y poco viento, condiciones que facilitan un mayor enfriamiento durante la madrugada.
Además, el SMN anticipó anomalías térmicas negativas en buena parte del país. Provincias como Córdoba, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Formosa y Corrientes podrían registrar temperaturas de hasta 10 °C por debajo de los valores normales para esta época del año.