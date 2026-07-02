SociedadClima y ecología

Ola polar en Argentina: cuáles fueron las ciudades con las temperaturas más bajas, según el SMN

El organismo informó que 31 ciudades registraron temperaturas bajo cero, mientras que la Ciudad de Buenos Aires sorprendió al tener una sensación térmica inferior a la de la base antártica Esperanza.

OLA POLAR. El frío extremo se hace sentir con fuerza en Tucumán y el resto del país.
OLA POLAR. El frío extremo se hace sentir con fuerza en Tucumán y el resto del país. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • El SMN informó que una ola polar afecta a Argentina hoy, registrando temperaturas bajo cero en 31 ciudades e inusuales nevadas por el ingreso de aire frío extremo en el país.
  • Maquinchao registró -14,2°C de mínima y nevó en Mar del Plata luego de 17 años, mientras que Buenos Aires tuvo menor sensación térmica que la base antártica Esperanza.
  • Con alertas amarillas por frío extremo en 18 provincias, las autoridades prevén que las bajas temperaturas continúen, mientras aseguran el normal suministro de gas residencial.
Resumen generado con IA

La ola polar que afecta a gran parte de la Argentina continúa dejando temperaturas extremas en distintas provincias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fueron 31 las ciudades que registraron temperaturas inferiores a los 0°C. 

Uno de los registros más llamativos de la jornada se produjo durante la mañana, cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó una sensación térmica de apenas 0,6 °C, inferior a la registrada en la base antártica Esperanza, donde se informó una temperatura de 5,7°C y una sensación térmica de 1,2°C.

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La consecuencia más visible del intenso frío fue la caída de nieve en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

El caso más destacado fue el de Mar del Plata, donde las precipitaciones cubrieron de nieve la zona costera. El antecedente más cercano de una nevada en esa ciudad se remonta a 2007, cuando el fenómeno se extendió durante aproximadamente 20 minutos con temperaturas bajo cero.

Las 10 ciudades más frías de la Argentina

El listado completo quedó conformado de la siguiente manera:

- Maquinchao (Río Negro): -14,2 °C.

- Esquel (Chubut): -8,4 °C. Sensación térmica: -15,1 °C.

- El Bolsón (Río Negro): -8 °C.

- Neuquén capital: -7,8 °C.

- Uspallata (Mendoza): -7,2 °C.

- Perito Moreno (Santa Cruz): -7 °C.

- Puerto Madryn (Chubut): -6,9 °C.

- Cipolletti (Río Negro): -6,8 °C.

- Victorica (La Pampa): -6,1 °C.

- Trelew (Chubut): -5,6 °C.

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En otras provincias también se registraron temperaturas muy bajas:

- Malargüe (Mendoza): -5 °C

- San Rafael: -0,3 °C

- General Pico (La Pampa): -4,9 °C

-  Santa Rosa: -3,8 °C

-  El Calafate (Santa Cruz): -4,4 °C; 

- Paso de Indios (Chubut): -2,1 °C

- Chapelco (Neuquén): -2,4 °C

- San José de Jáchal (San Juan): -0,6 °C

- Laboulaye (Córdoba): -0,3 °C.

Cómo evolucionó el frío durante la tarde

En la actualización de las 14, el SMN informó una leve moderación de las temperaturas más extremas, aunque el frío continuó siendo intenso en gran parte del territorio nacional.

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Malargüe pasó a encabezar el relevamiento de esa hora con -2,7 °C y una sensación térmica de -4,9 °C. Maquinchao, que había registrado la mínima más baja de la mañana, ascendió hasta los -0,1 °C.

En tanto, Chapelco (Neuquén) registró 0,2 °C con una sensación térmica de -5,3 °C, mientras que San Carlos de Bariloche marcó 0,4 °C con una sensación térmica de -5 °C, consignó Infobae. 

Esquel alcanzó los 1,5 °C con una sensación térmica de -3,6 °C. En Mendoza, el Observatorio registró 1,6 °C y la capital provincial 2,2 °C, mientras que San Rafael llegó a 2,7 °C con una sensación térmica de 0,1 °C.

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En la provincia de Buenos Aires, San Carlos de Bolívar informó 3,6 °C con una sensación térmica de 1,2 °C y Villa Gesell 4,5 °C con una sensación térmica de 0,6 °C. En San Luis, Santa Rosa del Conlara registró 4,1 °C y la capital provincial 4,4 °C. Por su parte, Perito Moreno (Santa Cruz) alcanzó los 4,8 °C con una humedad del 92%.

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