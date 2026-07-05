¿Hasta cuándo seguirá la ola de frío polar en Tucumán?

¿Cómo seguirá el tiempo en Tucumán?

El pronóstico del SMN indica que, tras un domingo con nubosidad y posibilidad de lloviznas aisladas, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente durante la semana. A medida que avance el ingreso de aire más templado, las tardes volverán a ser agradables, mientras que las mínimas dejarán de ubicarse cerca de los 3 °C y comenzarán a subir lentamente.