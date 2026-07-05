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¿Hasta cuándo seguirá la ola de frío polar en Tucumán?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa desde qué día comenzará a subir la temperatura.

FRÍO EXTREMO. Cuándo se acaba la bomba polar en Tucumán.
FRÍO EXTREMO. Cuándo se acaba la bomba polar en Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la ola de frío polar en Tucumán comenzará a ceder el miércoles 8 de julio debido al ingreso de una masa de aire más templado.
  • El frío extremo persistirá de domingo a martes con mínimas de 3 °C y lloviznas. Luego, el miércoles iniciará un ascenso térmico con máximas que superarán los 20 °C.
  • La mejora climática coincidirá con el feriado del Día de la Independencia. Se prevén tardes agradables, aunque se aconseja mantener precauciones por las mañanas aún frías.
Resumen generado con IA

La intensa ola de frío polar que afecta a Tucumán continuará durante los primeros días de la semana, aunque el alivio ya tiene fecha. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ascenso sostenido de la temperatura comenzará el miércoles 8 de julio, cuando las máximas volverán a ubicarse por encima de los 20 °C.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el frío seguirá siendo protagonista entre el domingo 5 y el martes 7 de julio, con mañanas muy frías y tardes frescas:

Domingo: mínima de 3 °C y máxima de 11 °C, con probabilidad de lloviznas durante la noche.

Lunes: 3 °C de mínima y 16 °C de máxima.

Martes: 4 °C de mínima y 23 °C de máxima.

Miércoles 8 de julio: 8 °C de mínima y 20 °C de máxima, marcando el comienzo de una recuperación térmica.

Jueves 9 de julio: 10 °C de mínima y 20 °C de máxima.

Viernes: 10 °C de mínima y 19 °C de máxima.

Sábado: 11 °C de mínima y 21 °C de máxima.

Aunque las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse desde el miércoles, las primeras horas de la mañana continuarán siendo frías, por lo que se recomienda mantener las precauciones habituales frente a las bajas temperaturas

¿Cómo seguirá el tiempo en Tucumán?

El pronóstico del SMN indica que, tras un domingo con nubosidad y posibilidad de lloviznas aisladas, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente durante la semana. A medida que avance el ingreso de aire más templado, las tardes volverán a ser agradables, mientras que las mínimas dejarán de ubicarse cerca de los 3 °C y comenzarán a subir lentamente.

De esta manera, la ola de frío polar perderá intensidad a partir del miércoles 8 de julio, justo en la antesala del feriado por el Día de la Independencia, cuando Tucumán volverá a registrar temperaturas más acordes para la época del año.

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