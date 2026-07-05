Frío, humedad y lloviznas: el pronóstico de clima para Tucumán este domingo 5 de julio

Cómo sigue el día hoy en Tucumán

El reporte meteorológico anticipa la continuidad de las condiciones inestables en Tucumán durante la segunda mitad de la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cielo cubierto con lloviznas intermitentes pasadas las doce del mediodía, momento en que el termómetro marcará una temperatura máxima estimada en los 11°. El viento soplará desde el sector noroeste con intensidades moderadas que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.