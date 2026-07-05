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Frío, humedad y lloviznas: el pronóstico de clima para Tucumán este domingo 5 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día inestable con una temperatura máxima de 11° y marcas térmicas que descenderán hasta los 3° por la noche.

Frío, humedad y lloviznas: el pronóstico de clima para Tucumán este domingo 5 de julio
LA GACETA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 5 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un domingo 5 de julio invernal e inestable en Tucumán, con lloviznas, alta humedad y temperaturas entre los 3° y 11°.
  • El día comenzó con 99% de humedad, lloviznas y vientos leves. Ante el frío extremo, el organismo difundió cuidados de salud y prevención por el uso de calefacción.
  • Se espera que el frío polar persista por la noche con un descenso a 3°. Mantener las precauciones de salud será clave frente a las bajas temperaturas de la temporada invernal.
Resumen generado con IA

El informe meteorológico para Tucumán detalla un panorama invernal con alta inestabilidad durante las primeras horas de la jornada. El cielo presenta lloviznas matinales acompañadas por una marcada sensación fría, donde el registro térmico se sitúa en torno a los 3°. La visibilidad se mantiene en condiciones regulares debido a un elevado índice de humedad que alcanza el 99 por ciento.

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De acuerdo con las previsiones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 10% y el 40% en el territorio tucumano. El escenario ambiental se completa con vientos leves provenientes del sector sudoeste, los cuales registran velocidades estimadas entre los siete y los 12 kilómetros por hora.

Cómo sigue el día hoy en Tucumán

El reporte meteorológico anticipa la continuidad de las condiciones inestables en Tucumán durante la segunda mitad de la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cielo cubierto con lloviznas intermitentes pasadas las doce del mediodía, momento en que el termómetro marcará una temperatura máxima estimada en los 11°. El viento soplará desde el sector noroeste con intensidades moderadas que oscilarán entre los 13 y los 22 kilómetros por hora.

Al llegar la noche, el ambiente experimentará un marcado descenso térmico hasta registrar una temperatura cercana a los 3°. La probabilidad de precipitaciones disminuirá notablemente en esta franja horaria y se ubicará en apenas un 10 por ciento, mientras que las ráfagas provenientes del noroeste reducirán su velocidad para mantenerse entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Recomendaciones para el frío

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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