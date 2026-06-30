La "bomba polar" comienza este martes: cuáles son las provincias que registrarán su día más helado

Alerta por heladas y marcas históricas en la Patagonia y Cuyo

De acuerdo con los mapas de Temperatura Mínima del SMN, las provincias más afectadas por el frío extremo se concentran en la región de Cuyo y la Patagonia. Las zonas grises y negras que representan las temperaturas bajo cero se ubican principalmente en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y se dispersan en la mayor parte del territorio cuyano y todo el oeste cordillerano del país. Estas regiones registrarán este martes mínimas de entre -2°C y -6°C en el caso de las áreas pintadas de gris.