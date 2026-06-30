SociedadClima y ecología

La "bomba polar" comienza este martes: cuáles son las provincias que registrarán su día más helado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la entrada de una masa de aire frío antártico que provocará temperaturas mínimas de hasta -12°C en el país.

PRONÓSTICO. Desde el SMN advierten el ingreso de una masa de aire de origen antártico.
PRONÓSTICO. Desde el SMN advierten el ingreso de una masa de aire de origen antártico. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció que este martes ingresará una masa de aire antártico a la Argentina, provocando temperaturas extremas de hasta -12°C en gran parte del territorio nacional.
  • El fenómeno causará nevadas en la Patagonia, Cuyo y sierras de Córdoba, además de vientos de hasta 90 km/h, marcando registros históricos bajo cero en varias provincias.
  • Ante la persistencia del frío extremo durante la semana, rigen alertas amarillas por riesgos para la salud de poblaciones vulnerables, como niños y adultos mayores.
Resumen generado con IA

Aunque muchas provincias ya mostraron los primeros signos de inestabilidad climática, el martes se posiciona como el día de transición para la mayor parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este martes 30 de junio, el escenario térmico del territorio nacional lleva las temperaturas mínimas a marcas poco habituales y en algunas provincias se registrará entre hoy y mañana los días más fríos de la semana.

Frío extremo, vientos de hasta 90 km/h, tormentas y nevadas: gran parte del país bajo alerta amarilla este martes 30 de junio

Frío extremo, vientos de hasta 90 km/h, tormentas y nevadas: gran parte del país bajo alerta amarilla este martes 30 de junio

De acuerdo con el informe del SMN, una masa de aire de origen antártico ingresará al país a partir de este martes, provocando un marcado descenso de los registros en gran parte del suelo argentino. Este fenómeno hará desplomar los termómetros, logrando que muchas provincias registren marcas muy bajas, algo que la entidad climática ya advirtió en su Sistema de Alerta Temprana, remarcando las regiones que sufrirán de frío extremo.

Alerta por heladas y marcas históricas en la Patagonia y Cuyo

De acuerdo con los mapas de Temperatura Mínima del SMN, las provincias más afectadas por el frío extremo se concentran en la región de Cuyo y la Patagonia. Las zonas grises y negras que representan las temperaturas bajo cero se ubican principalmente en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y se dispersan en la mayor parte del territorio cuyano y todo el oeste cordillerano del país. Estas regiones registrarán este martes mínimas de entre -2°C y -6°C en el caso de las áreas pintadas de gris.

Los sectores con tonos negros se concentran en áreas puntuales de Chubut, algunas zonas de Santa Cruz y el extremo cordillerano del país desde el norte hasta el sur. Este fenómeno hará descender los termómetros hasta -12°C en la Patagonia y Cuyo en el caso de las marcas mínimas, mientras que las máximas oscilarán entre -5°C y 7°C.

Mapa de temperaturas mínimas en el país. Mapa de temperaturas mínimas en el país. (Imagen: SMN)

Cuándo llegará el pico del frío al centro y norte del país

En el caso del centro y el norte del país, el frío avanzará conforme se desarrolla la semana, aunque según el pronóstico del SMN se registrarán los días más fríos entre mañana y el viernes, con temperaturas mínimas que podrían alcanzar los -8°C y 0°C en la parte central y entre -2°C y 8°C en el norte del país.

Además, según informó la entidad climática, se registrarán nevadas en la meseta patagónica, en zonas bajas de la región cuyana y en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y el NOA. Los acumulados más significativos estarán sobre la meseta de Neuquén y en el centro y el sur de Mendoza durante este miércoles primero de julio, con acumulados de entre 5-15 cm que demuestra el mapa de Nieve acumulada del SMN.

Las regiones bajo alerta y los cuidados para la salud

Las alertas por temperaturas extremas por evento frío fueron comunicadas por el SMN que advirtió cuáles son las regiones puntuales del país que hoy pueden registrar marcas peligrosas para la salud, principalmente para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 y con enfermedades crónicas.

Toda la región serrana de Córdoba se verá afectada por las temperaturas mínimas que se instalarán en Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, así como en la zona baja de algunas de estas localidades. En el norte de San Luis, los sectores bajos de Chacabuco, Ayacucho, Junín y Libertador General San Martín también estarán afectados por el frío intenso.

El mapa detallado del frío extremo en las provincias

En el norte de Mendoza el panorama será similar. El desplome térmico se dará en el este y la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. El pronóstico continúa más al norte en la provincia de La Rioja, con las regiones de Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, San Martín y Rosario Vera Peñaloza bajo alerta.

En San Juan el pronóstico de frío extremo comprende 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. También se suma el sur del país, con frío extremo en Chubut, principalmente en el este de Mártires, Telsen, Gaiman, la meseta de Biedma, Florentino Ameghino, la meseta de Rawson, Gastre, el oeste de Mártires, de Telsen y Paso de Los Indios.

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