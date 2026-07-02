Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país
El frío extremo ya se siente en gran parte del país. El SMN emitió una alerta amarilla por la llegada de una ola polar que afectará a 18 provincias con temperaturas bajo cero y sensación térmica aún más baja.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves en 18 provincias de Argentina debido al ingreso de una masa de aire polar.
- La ola polar generará mínimas de hasta -9°C en la Patagonia y sensaciones térmicas bajo cero en el centro del país, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.
- Se prevé que el núcleo frío persista hasta inicios de la próxima semana, registrando temperaturas de hasta 10 °C por debajo de los valores normales para esta época del año.
El avance de una intensa ola polar obligó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio. La advertencia alcanza a 18 provincias argentinas, donde se esperan temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.
El ingreso de una masa de aire de origen polar provocará jornadas con mínimas bajo cero en distintos sectores del país y condiciones que podrían representar un riesgo para los grupos más vulnerables.
Qué provincias están bajo alerta amarilla por frío extremo
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, las jurisdicciones alcanzadas por la alerta son:
- Ciudad y provincia de Buenos Aires
- Chubut
- Río Negro
- Santa Fe
- La Pampa
- Córdoba
- San Luis
- Santiago del Estero
- Neuquén
- Mendoza
- Corrientes
- Entre Ríos
- San Juan
- Catamarca
- La Rioja
- Jujuy
- Salta
Cómo será el impacto de la ola polar en cada región
En la Patagonia y la zona cordillerana se esperan los registros más bajos. En sectores de Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -9°, mientras que en áreas urbanas rondarán los -3°. En la costa atlántica de Santa Cruz y Tierra del Fuego, en tanto, las mínimas se ubicarán alrededor de los 3°.
Para la región pampeana y el centro del país, que incluye provincias como La Pampa, Córdoba, San Luis y Santiago del Estero, el pronóstico anticipa mínimas de entre 0° y 5°, aunque la sensación térmica podría caer hasta los -3° durante las primeras horas del día.
En el NOA también se prevé un fuerte contraste térmico entre las zonas de montaña y los sectores más bajos. Allí las mínimas rondarán los -1°, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 10°. Por su parte, en el litoral, que comprende Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, las temperaturas mínimas oscilarán entre 5° y 7°, con máximas cercanas a los 12° durante la tarde.
Hasta cuándo continuará el frío extremo
Según las previsiones meteorológicas, el núcleo de aire polar permanecerá sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana. Esta situación favorecerá amaneceres con temperaturas muy bajas, especialmente en jornadas con cielo despejado y poco viento, condiciones que facilitan un mayor enfriamiento durante la madrugada.
Además, el SMN anticipó anomalías térmicas negativas en buena parte del país. Provincias como Córdoba, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Formosa y Corrientes podrían registrar temperaturas de hasta 10 °C por debajo de los valores normales para esta época del año.