Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

En el NOA también se prevé un fuerte contraste térmico entre las zonas de montaña y los sectores más bajos. Allí las mínimas rondarán los -1°, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 10°. Por su parte, en el litoral, que comprende Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, las temperaturas mínimas oscilarán entre 5° y 7°, con máximas cercanas a los 12° durante la tarde.