La ola de frío congela a casi todo el país: cuándo sube la temperatura y cómo estará el tiempo el fin de semana

En la región central también se sintió con fuerza el impacto de esta masa de aire. Entre La Pampa y la provincia de Buenos Aires se registraron temperaturas de entre -5° y -6°, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se alcanzó la marca más baja del año, con 1,8° y una sensación térmica de -0,7 °C. En algunos sectores del conurbano bonaerense, como Morón, la sensación térmica descendió hasta -5,1° debido al viento del sur.