SociedadClima y ecología

La ola de frío congela a casi todo el país: cuándo sube la temperatura y cómo estará el tiempo el fin de semana

Después de jornadas con temperaturas extremas y heladas, el pronóstico anticipa cuándo llegará el alivio y qué provincias seguirán con frío intenso.

El país sigue bajo cero, pero el tiempo está por cambiar: cuándo llegará el alivio
El país sigue bajo cero, pero el tiempo está por cambiar: cuándo llegará el alivio
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la histórica ola de frío extremo que afecta a Argentina comenzará a ceder este fin de semana con una subida gradual de temperatura.
  • El fenómeno, causado por aire antártico, dejó temperaturas mínimas históricas como -14,2°C en la Patagonia y sensaciones térmicas bajo cero en Buenos Aires y el conurbano.
  • Aunque se prevé un alivio térmico el fin de semana, el ingreso de una perturbación el domingo podría generar el regreso de lluvias leves en Buenos Aires y el sur del Litoral.
Resumen generado con IA

La intensa ola de frío que afectó a gran parte de la Argentina durante los últimos días comienza a mostrar señales de retroceso. Tras el ingreso de una masa de aire de origen antártico, que dejó temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y nevadas en zonas poco habituales, el pronóstico anticipa un cambio gradual de las condiciones meteorológicas hacia el fin de semana.

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Si bien este viernes continuará el ambiente muy frío, especialmente en el norte y centro del país, los especialistas prevén un progresivo aumento de las temperaturas durante los próximos días.

El frío extremo deja algunas de las temperaturas más bajas del año

El ingreso de aire antártico provocó los registros térmicos más bajos de 2026 en numerosas localidades del país. A diferencia de otras irrupciones de aire polar, este episodio se caracterizó por un descenso más marcado de la temperatura y por su avance desde la Patagonia hacia el norte argentino.

De acuerdo con los datos de la red oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Maquinchao, en Río Negro, volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país con una temperatura de -14,2°, mientras que Esquel, en Chubut, registró -11,5°.

En la región central también se sintió con fuerza el impacto de esta masa de aire. Entre La Pampa y la provincia de Buenos Aires se registraron temperaturas de entre -5° y -6°, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se alcanzó la marca más baja del año, con 1,8° y una sensación térmica de -0,7 °C. En algunos sectores del conurbano bonaerense, como Morón, la sensación térmica descendió hasta -5,1° debido al viento del sur.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico indica que las bajas temperaturas persistirán durante las primeras horas de este viernes, con nuevas heladas en distintas provincias del centro y norte del país. Sin embargo, en la Patagonia las condiciones comenzarán a mejorar con un leve ascenso térmico, mientras que el resto del país experimentará un aumento gradual de la temperatura entre el sábado y el domingo.

Además, se espera que la humedad y la nubosidad vuelvan a incrementarse sobre el centro y norte argentino, marcando el final de este breve pero intenso episodio de frío extremo. En cuanto a las precipitaciones, las lluvias tenderán a desaparecer durante el viernes tanto en la costa sur de la provincia de Buenos Aires como en el norte del Litoral.

No obstante, las condiciones podrían volver a cambiar el domingo con el ingreso de una perturbación en altura que favorecería el regreso de las lluvias sobre la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Litoral. Por el momento, no se prevén fenómenos de gran intensidad y los acumulados estimados rondarían entre 15 y 20 milímetros, principalmente sobre el centro del territorio bonaerense.

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