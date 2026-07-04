Ola polar: cuándo empieza a subir la temperatura y qué zonas seguirán con heladas intensas
La masa de aire polar comienza a retirarse lentamente, pero el frío intenso continuará durante el fin de semana. El pronóstico anticipa heladas, temperaturas bajo cero y un ascenso térmico gradual en los próximos días.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé que la ola polar continuará afectando a gran parte de Argentina este fin de semana con heladas intensas antes de un leve ascenso térmico.
- Tras días de frío extremo en el país, la masa polar se desplaza al Atlántico, pero este sábado habrá temperaturas bajo cero en el centro y Litoral, y lluvias aisladas el domingo.
- El inicio de la próxima semana traerá un alivio térmico gradual, aunque se estima que las heladas y las condiciones típicas del invierno persistirán en el centro y sur del país.
Aunque la ola polar que afectó a gran parte de Argentina comienza a perder fuerza, el alivio no será inmediato. El aire frío seguirá dominando buena parte del territorio durante el fin de semana, con madrugadas de temperaturas muy bajas y heladas que continuarán afectando a varias provincias.
Los pronósticos indican que el ascenso térmico será gradual y recién empezará a sentirse de manera más marcada durante el inicio de la próxima semana. Mientras tanto, el frío continuará con registros por debajo de los valores habituales para esta época del año.
Las heladas seguirán presentes durante el fin de semana
Tras varios días de intenso frío, las anomalías térmicas continúan siendo negativas en gran parte del país. En distintas provincias del centro y norte argentino todavía se esperan temperaturas entre 5 °C y 10 °C inferiores a los promedios normales de julio.
Durante el sábado, el aire polar permanecerá sobre la región central y el Litoral, por lo que las temperaturas mínimas volverán a ubicarse cerca de los 0 °C e incluso por debajo de ese valor en sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada también mantendrá características plenamente invernales. Se prevén mínimas cercanas a los 2 °C y una sensación térmica inferior debido al viento, pese a que la masa de aire polar comienza a desplazarse lentamente hacia el océano Atlántico.
Si bien durante las tardes se registrará un leve aumento de la temperatura, las primeras horas del día seguirán siendo muy frías y con heladas de distinta intensidad, especialmente en amplias zonas productivas.
Qué pasará con el tiempo el domingo
Para el domingo se espera un cambio limitado sobre el este de la provincia de Buenos Aires, donde el ingreso de humedad favorecerá el desarrollo de nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles y aisladas.
Las precipitaciones se concentrarían principalmente en el centro, este y sudeste bonaerense, con acumulados estimados de entre 2 y 10 milímetros, aunque algunos sectores costeros podrían registrar valores algo superiores.
En el resto del país continuará predominando el tiempo estable, con aire seco y sin lluvias significativas.
Cuándo llegará el alivio del frío
Según las proyecciones de los principales modelos meteorológicos, el comienzo de la próxima semana traerá una recuperación gradual de las temperaturas en gran parte del país.
Sin embargo, el invierno seguirá haciéndose sentir y las heladas continuarán siendo frecuentes durante varios días más, sobre todo en el centro y sur del territorio nacional. Por eso, aunque el aire polar comienza a retirarse, las condiciones típicas de la estación todavía permanecerán presentes.