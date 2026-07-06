Las mejoras en la macroeconomía aún no se ven en el bolsillo

Mayor estabilización

Sin embargo, sostiene en su reporte, en el margen comienzan a aparecer señales de mayor estabilización. El Índice de Confianza en el Gobierno se recuperó en el último mes tras seis meses de caída, mientras que la dinámica política mostró cierta normalización tras el recambio de Jefe de Gabinete. Y es que el cambio no es menor: la salida de Manuel Adorni genera un doble efecto positivo para el oficialismo. Por un lado, Milei recupera la capacidad de imponer temas en la agenda. Por el otro, da pie al Congreso a retomar sus actividades (ya sin la carga que implicaba frenar la interpelación de Adorni) y avanzar en la agenda de reformas, en particular la electoral.