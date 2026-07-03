Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña

Resumen para apurados
- El piloto argentino Franco Colapinto correrá este domingo en Silverstone el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 con Alpine, buscando sumar puntos clave para su escudería.
- La novena fecha de la temporada 2026 encuentra a Alpine en el quinto puesto de constructores. En Argentina, la carrera se transmitirá en vivo desde las 11 por Disney+ Premium.
- Esta carrera representa una oportunidad clave para el desarrollo de Colapinto en la F1 y para que Alpine consolide su posición frente a los desafíos del campeonato.
Franco Colapinto sale nuevamente a la pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.
Luego de un irregular desempeño en Austria, donde las actualizaciones de Alpine le jugaron una mala pasada, el piloto argentino busca sumar un nuevo resultado positivo en Silverstone, uno de los circuitos más tradicionales del calendario.
Fórmula 1: horarios y el cronograma del GP de Gran Bretaña
Viernes 3 de julio
-Práctica libre: 08:30 - 09.30
-Clasificación Sprint: 12.30 - 13.15
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint: 08:00 - 09:00
- Clasificación: 12:00 - 13:00
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11:00
Dónde ver en vivo el GP de Gran Bretaña
En Argentina, toda la actividad del Gran Premio podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium, plataforma que transmite la Fórmula 1 mediante la señal de ESPN.
El servicio requiere una suscripción para acceder a la cobertura completa del fin de semana.
Colapinto buscará aprovechar una nueva oportunidad para seguir creciendo en la máxima categoría del automovilismo y sumar puntos importantes para Alpine en una temporada que presenta un desafío constante para la escudería francesa.