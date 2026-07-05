“La puerta del aprendizaje es la atención”

Un aspecto central del comportamiento atento es la capacidad de “quedarnos” durante un tiempo determinado con nuestro foco de conciencia en aquello que es relevante o significativo tanto para nosotros como para el mundo que nos rodea. Esta red es fundamental en el espacio escolar, que debe considerar cómo lograr que el contenido a ser enseñado se torne significativo para que los estudiantes focalicen su atención en aquello que deben aprender. Para ello, y desde el punto de vista de la red atencional, es indispensable contar con un control inhibitorio; es decir, inhibir otros estímulos que puedan apartarnos de ese foco. En otras palabras, se trata de controlar las interferencias. Para ello nuestro cerebro cuenta con una red o circuito específico, la red ejecutiva o de control cognitivo, que sustenta la tan preciada capacidad de concentración. Las estructuras que componen esta red a nivel de los circuitos cerebrales son fundamentales para que, una vez que decidimos focalizar en algo -orientación endógena de la atención- seamos lo suficientemente eficaces para regular los distractores y así mantener la atención en ese tema.

En la sociedad actual, esto se vuelve cada vez más difícil, y algunos autores incluso hablan de una “crisis” social de la atención. Hemos experimentado un aumento masivo en la cantidad de información a la que estamos expuestos, lo que hace que vivamos frecuentemente por fuera de los límites de nuestros propios re cursos atencionales. Así, esta capacidad que nos permite, a través de estructuras como la corteza prefrontal, filtrar información no relevante, se encuentra funcionando constantemente en un estado de alta saturación. En este contexto, más allá de los casos en los que existen alteraciones en el desarrollo típico de estas redes, sostener el foco de atención sin alternar rápidamente de una tarea a otra, resulta un desafío para todos.

Si pensamos, por ejemplo, en un niño o adolescente jugando videojuegos, podemos observar que logran mantenerse atentos durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, esto no les supone un esfuerzo consciente: son los diseñadores de video juegos quienes trabajan arduamente para lograr que ese estímulo resulte llamativo y dominante. En estos casos, la regulación de la atención es totalmente externa y, por lo tanto, mantener la mente enfocada en ese estímulo no genera fatiga. Lo mismo sucede incluso con los adultos frente al celular y las redes sociales. Sin embargo, cuando se trata de perseguir metas a mediano o largo plazo, como estudiar, en el caso de los jóvenes, o mantener un buen rendimiento laboral, en el caso de los adultos, lo que deseamos que sea nuestro foco de atención no siempre es intrínsecamente estimulante. Aquí es donde surge el conflicto de competencia entre estímulos. En estos casos es que interviene nuestra red ejecutiva, incrementando la actividad en los circuitos que procesan información relevante para lograr nuestros objetivos e inhibir aquellos que generan interferencias.



*Fragmento de El cerebro en el aula.