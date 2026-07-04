Política

Intenciones, estrategias y apellidos en los tres distritos opositores de Tucumán

Macchiarola, de Yerba Buena; Molinuevo, de Concepción;y Paula Quiles, de Bella Vista apuntan a ratificar la gestión. Pero asoman posibles rivales entre propios y extraños.

ELECCIONES PROVINCIALES EN 2023, EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES PROVINCIALES EN 2023, EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los intendentes opositores de Yerba Buena, Concepción y Bella Vista en Tucumán buscan ratificar sus gestiones frente a la aparición de posibles rivales internos y externos.
  • Pablo Macchiarola, Alejandro Molinuevo y Paula Quiles consolidan sus estrategias políticas tras asumir en 2023, en un escenario de reconfiguración de fuerzas locales.
  • La disputa en estos distritos clave definirá el liderazgo de la oposición tucumana y su capacidad de resistencia frente al oficialismo provincial en los próximos comicios.
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