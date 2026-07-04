Intenciones, estrategias y apellidos en los tres distritos opositores de Tucumán

Resumen para apurados
- Los intendentes opositores de Yerba Buena, Concepción y Bella Vista en Tucumán buscan ratificar sus gestiones frente a la aparición de posibles rivales internos y externos.
- Pablo Macchiarola, Alejandro Molinuevo y Paula Quiles consolidan sus estrategias políticas tras asumir en 2023, en un escenario de reconfiguración de fuerzas locales.
- La disputa en estos distritos clave definirá el liderazgo de la oposición tucumana y su capacidad de resistencia frente al oficialismo provincial en los próximos comicios.
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