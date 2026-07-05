Argentina y la Fórmula 1

Volvamos a esa joya que ha labrado Puente: un compendio de evocaciones, explicaciones y precisiones que atañen a nombres, marcas, mutaciones estructurales y/o o infinitesimales de los autos, bambalinas de tejidos del poder y perspectivas de esta disciplina que, si a los argentinos atañe, trasciende con holgura a los célebres Juan Manuel Fangio (el balcarceño, quíntuple campeón mundial en cuatro escuderías diferentes) y José Froilán González, hasta llegar a estos días del despertar de un elefante en reposo: la pasión argenta por la categoría que genera mayor fascinación y también, por qué no decirlo, allá lejos donde se cuecen las habas, montañas de billetes.