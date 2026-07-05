LA GACETA Literaria

Argentina y la Fórmula 1

De Fangio y Nasif Estéfano a Franco Colapinto.

Hace 7 Hs

ENSAYO

F1 UNA PASIÓN ARGENTINA

ADRIÁN PUENTE

(Planeta – Buenos Aires)

Adrián Puente (Buenos Aires, 1970) es periodista especializado en automovilismo desde hace décadas, pero por esas cosas de ese azaroso rompecabezas llamado vida, ha cobrado singular notoriedad desde la llegada del pilarense Franco Colapinto a la Fórmula 1.

Conductor de Telemétrico y comentarista de las carreras en compañía de la prodigiosa y juvenil platense Florencia Andersen y del calificado narrador Andrés Agulla, dueño de las ya establecidas arengas de “¡Vamos, Nene!” y “¡Rebelate, Nene!”, Puente se ha despachado con un libro que tal vez merezca el calificativo de cursi, pero que sostiene largamente la eventual objeción: hermoso.

Porque básicamente FI Una Pasión Argentina es eso: un libro hermoso que contiene las mejores respuestas a las preguntas más complicadas de los “Tuercas” experimentados, de los de relativo conocimiento y sobre todo de los recién llegados seducidos por el carisma y la probada calidad de un muchacho, Colapinto, capaz de manejar en una recta un bólido a 350 kilómetros por hora, rodeado de verdaderos monstruos de la especialidad.

Vaya esta observación para los maledicentes que con patético desparpajo sostienen que Colapinto es un fenómeno meramente construido por la astucia mediática.

Volvamos a esa joya que ha labrado Puente: un compendio de evocaciones, explicaciones y precisiones que atañen a nombres, marcas, mutaciones estructurales y/o o infinitesimales de los autos, bambalinas de tejidos del poder y perspectivas de esta disciplina que, si a los argentinos atañe, trasciende con holgura a los célebres Juan Manuel Fangio (el balcarceño, quíntuple campeón mundial en cuatro escuderías diferentes) y José Froilán González, hasta llegar a estos días del despertar de un elefante en reposo: la pasión argenta por la categoría que genera mayor fascinación y también, por qué no decirlo, allá lejos donde se cuecen las habas, montañas de billetes.

De pluma cincelada y una dimensión pedagógica admirables, Puente da vida a una suerte de biblia de la Fórmula 1 y hasta se permite el lujo de reponer alguna picardía (por caso: el affaire del dandi Carlos Menditeguy con la glamorosa bomba francesa llamada Brigitte Bardot), sin dejar de mencionar a todos y cada uno de los criollos que supieron subirse al monoplazo de mayor rigor y honor.

Desde luego, en tal insigne enumeración asoma el inolvidable tucumano Moisés Nasif Estéfano, que corrió en Fórmula 1 en 1960 al mando de una Maserati 250 F, a nivel nacional destacó en un puñado de categorías y perdió la vida cerca de cumplir 40 años en un accidente producido en Aimogasta.

De las frondosa y jugosa mirada del libro de Puente, es justo y debido rescatar por lo menos una perla: “Hay algo difícil de explicar cuando uno habla de los pilotos de Fórmula 1. No es solamente que manejan rápido; la velocidad es apenas la parte más evidente. Lo profundo está en otra cosa, en una mezcla de intuición, cálculo y una sensibilidad muy particular para leer lo que pasa alrededor. Los pilotos ven venir lo que todavía no pasó. O al menos intentan hacerlo”.

Walter Vargas

© LA GACETA

Temas Nasif EstéfanoFranco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo
1

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive
2

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada
3

A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada

Alumnos impulsan proyectos agrotécnicos en pro de su comunidad
4

Alumnos impulsan proyectos agrotécnicos en pro de su comunidad

El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país
5

El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país

Ranking notas premium
La no politización de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de Gobierno
1

La "no politización" de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de Gobierno

Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante
2

Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante

Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán
3

Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán

El desafío de pensar una Argentina metropolitana antes del colapso
4

El desafío de pensar una Argentina metropolitana antes del colapso

Presunto tráfico de influencias: ordenan un bozal legal desde el fuero civil
5

Presunto tráfico de influencias: ordenan un bozal legal desde el fuero civil

Más Noticias
Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo

Impulsan un proyecto de ley que favorece al sector vitivinícola en detrimento del sucroalcoholero

Impulsan un proyecto de ley que favorece al sector vitivinícola en detrimento del sucroalcoholero

Incorporan al Senasa a la red para gestión de riesgos

Incorporan al Senasa a la red para gestión de riesgos

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord

Vitroplantas: la Eeaoc cumple 25 años de producir y distribuir caña semilla de calidad

Vitroplantas: la Eeaoc cumple 25 años de producir y distribuir caña semilla de calidad

El Gobierno debe oír al sector productivo

El Gobierno debe oír al sector productivo

El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país

El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país

Comentarios