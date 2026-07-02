Política

Milei defendió la reforma de la carta orgánica del BCRA y dijo que "será un gran paso para terminar con la inflación"

El mandatario defendió la iniciativa que busca preservar el valor de la moneda y eliminar la obligación de financiar al Tesoro Nacional. Además tildó de “analfabetos económicos” a Marcó del Pont y Pesce.

Javier Milei, presidente de la Nación.
Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei defendió este jueves en X el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA para preservar el valor del peso y terminar con la inflación crónica en Argentina.
  • La iniciativa busca anular la reforma de 2012 que, según Milei, asignó múltiples metas inviables al banco. El presidente cruzó además a los exdirectores Marcó del Pont y Pesce.
  • Con este cambio se busca eliminar la obligación del BCRA de financiar al Tesoro, lo que según el oficialismo será un paso decisivo para erradicar definitivamente la inflación.
Resumen generado con IA

El presidente, Javier Milei, explicó este jueves los fundamentos de su proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y volvió a defender la necesidad de reformar el organismo para preservar el valor de la moneda.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, bajo el título "Fin de la brutalidad monetaria", el mandatario respondió a las críticas de los ex presidentes del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y Miguel Pesce, a quienes calificó de "analfabetos económicos".

Javier Milei impulsa una reforma de la carta orgánica del Banco Central

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La defensa de la reforma

En su publicación, Milei sostuvo que la iniciativa oficial busca terminar con los problemas que, según su visión, generó la reforma de de 2012.  "Acorde a (Jan) Tinbergen, para alcanzar un objetivo de política económica se necesita por lo menos un instrumento de política que sea independiente. La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto. Por ejemplo, el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y las políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas", escribió.

Las reservas del Banco Central superaron los U$S48.000 millones

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El Presidente añadió que, incluso, en muchos casos "se puede necesitar una cantidad mayor de instrumentos", lo que, a su criterio, "agiganta el nivel de bestialidad de la CO de 2012".

Milei cuestionó la carta orgánica de 2012

En otro tramo del mensaje, el jefe de Estado criticó el contenido de la reforma impulsada en 2012 al considerar que asignó múltiples objetivos a un único instrumento de política económica. "En este sentido, la carta orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos. Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024", afirmó.

Por último, Milei insistió en que modificar la normativa será un paso clave para combatir la inflación de manera definitiva. 

"En definitiva entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa. Por lo tanto, si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta", concluyó.

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