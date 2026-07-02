Milei defendió la reforma de la carta orgánica del BCRA y dijo que "será un gran paso para terminar con la inflación"

La defensa de la reforma

En su publicación, Milei sostuvo que la iniciativa oficial busca terminar con los problemas que, según su visión, generó la reforma de de 2012. "Acorde a (Jan) Tinbergen, para alcanzar un objetivo de política económica se necesita por lo menos un instrumento de política que sea independiente. La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto. Por ejemplo, el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y las políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas", escribió.