El pollo hace historia en la Argentina: desplazó por primera vez a la carne vacuna como la proteína más consumida
Desde el sector atribuyen el cambio a la innovación, la practicidad y la transformación de los hábitos de consumo; desmienten el histórico mito sobre el uso de hormonas en la producción.
Resumen para apurados
- El pollo desplazó por primera vez a la carne vacuna en Argentina, alcanzando un récord histórico de 50 kilos anuales por habitante debido a su practicidad y menor costo.
- Este proceso inició en 2000 con mejoras genéticas y cortes prácticos. Tras superar la gripe aviar y desmentir el uso de hormonas, el sector produce hoy 2,5 millones de toneladas.
- Con el consumo interno en topes históricos, el futuro de la industria avícola argentina dependerá de expandir las exportaciones y reabrir mercados clave como China y Europa.
El pollo alcanzó un hito histórico en la Argentina al convertirse, por primera vez, en la proteína animal más consumida del país. Con un promedio cercano a los 50 kilos por habitante por año, la carne aviar desplazó a la vacuna de un liderazgo que durante décadas parecía inalterable.
Detrás de este fenómeno no solo aparece el factor económico. Para el director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, el cambio es el resultado de una transformación profunda de la industria, que apostó por la innovación, la eficiencia productiva y la adaptación a las nuevas formas de consumo.
En diálogo con Splendid AM 990, el dirigente sostuvo que el sector atraviesa un momento favorable luego de recuperar el estatus sanitario tras los brotes de influenza aviar. Según explicó, el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) permitió mantener abiertas las exportaciones y avanzar en la reapertura de mercados estratégicos.
"Hoy estamos libres nuevamente de influenza aviar desde hace un par de meses y tratando de restablecer los pocos mercados que todavía permanecen cerrados, como China y la Unión Europea", afirmó.
Sinesi destacó además que Argentina cuenta con un sistema de zonificación sanitaria reconocido por más de 70 países. Este mecanismo permite que, ante un foco aislado de la enfermedad, solo se restrinjan las exportaciones de la zona afectada, mientras el resto del país continúa comercializando normalmente.
Un cambio que comenzó hace más de dos décadas
Aunque el precio del pollo frente a la carne vacuna ayudó a impulsar su consumo, Sinesi aseguró que el fenómeno comenzó mucho antes.
"Desde principios de los años 2000 empezamos un proceso de crecimiento muy fuerte. Pasamos de producir 700.000 toneladas a más de 2,5 millones y multiplicamos los mercados de exportación", recordó.
En paralelo, también cambiaron los hábitos de los consumidores. Si antes predominaba la compra del pollo entero una o dos veces por semana, hoy el mercado ofrece una amplia variedad de cortes y productos listos para cocinar.
"La gente compra pechuga, milanesas, alas, patamuslo o productos elaborados. Hay mucha más segmentación y practicidad", señaló.
La rapidez en la preparación también fue un factor decisivo. "Llegás a tu casa, cocinás una pechuga en cinco minutos y ya estás comiendo. Eso ayudó muchísimo al crecimiento del consumo", explicó.
El mito de las hormonas
Uno de los puntos que el titular de CEPA buscó desmentir fue la creencia de que a los pollos se les inyectan hormonas para acelerar su crecimiento.
"No hablamos de un mito porque los mitos suelen tener algo de realidad. Acá no hay absolutamente nada de realidad", aseguró.
Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo conocido: "A Lionel Messi le dieron hormonas de crecimiento cuando tenía 12 años. En un pollo eso sería imposible porque el animal está listo para faena a los 45 días. No existe ninguna posibilidad biológica ni económica de hacerlo".
Según explicó, el rápido desarrollo de las aves responde exclusivamente al mejoramiento genético, la alimentación balanceada y los avances tecnológicos incorporados a la producción.
"La genética mejora permanentemente, el alimento es excelente y hoy incluso se utiliza inteligencia artificial para optimizar el bienestar del animal. Todo eso hace que crezca más rápido y con mayor eficiencia", indicó.
Actualmente, un pollo destinado al mercado interno alcanza un peso cercano a los tres kilos en apenas 44 a 46 días. Además, algunas granjas ya registran índices de conversión de apenas 1,6 kilos de alimento por cada kilo de carne producida, un indicador de la creciente eficiencia del sector.
Una producción récord y la mirada puesta en el exterior
Otro de los datos destacados por Sinesi fue el volumen que alcanza la actividad avícola en el país.
"En la Argentina nacen mil millones de pollitos bebé por año", reveló.
Ese nivel de producción no solo abastece el consumo interno récord, sino que también permite sostener exportaciones hacia más de 70 destinos internacionales.
Actualmente, cada mercado demanda distintos productos: las garras se exportan principalmente a Asia, las pechugas tienen como destino Europa y Medio Oriente, las alas viajan a países asiáticos y la carne mecánicamente separada se comercializa en África y Rusia, entre otros mercados.
Pese al crecimiento del consumo doméstico, el director ejecutivo de CEPA consideró que el principal desafío para los próximos años será seguir expandiendo las ventas al exterior.
"El crecimiento futuro está basado en la exportación, sin ninguna duda. Hay que mejorar todos los días. No podemos dormirnos sobre los laureles. El consumo interno llegó a niveles históricos, pero el verdadero potencial está en seguir conquistando mercados internacionales", concluyó.