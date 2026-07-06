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En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Las apuestas online dominan el Mundial y atrapan a los menores ante la inacción política. Por qué es urgente regular el juego y recuperar la esencia del deporte.

MUNDIAL 2026. Psicólogos y jóvenes apostadores cuentan cómo se cruza la línea entre el juego y el problema. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO
MUNDIAL 2026. Psicólogos y jóvenes apostadores cuentan cómo se cruza la línea entre el juego y el problema. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 8 Hs

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