OpiniónColumnas En el Mundial de las apuestas, todos perdemos Las apuestas online dominan el Mundial y atrapan a los menores ante la inacción política. Por qué es urgente regular el juego y recuperar la esencia del deporte. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL MUNDIAL 2026. Psicólogos y jóvenes apostadores cuentan cómo se cruza la línea entre el juego y el problema. / LA GACETA, ANALÍA JARAMILLO Por Pablo Hamada Hace 8 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma y dónde ver el GP de Gran Bretaña Galería multimedia: una nueva vida para las extraordinarias creaciones de Lola Mora Juegos y dibujos que denuncian una verdad “La puerta del aprendizaje es la atención” Argentina y la Fórmula 1 Ranking notas premium Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja Intenciones, estrategias y apellidos en los tres distritos opositores de Tucumán En el Mundial de las apuestas, todos perdemos Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán