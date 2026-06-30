Adrián Ravier debutó en la Rosada: inflación debajo del 2% y un plan de "blindaje" financiero para 2027

Tras la salida de Manuel Adorni y la reconfiguración del esquema de comunicación oficial, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó su primer encuentro con los periodistas en la Casa Rosada. En una jornada marcada por las definiciones económicas, Ravier no solo vaticinó que la inflación podría perforar el piso del 2% mensual, sino que también detalló el plan de "blindaje" que el Ministerio de Economía está ejecutando para neutralizar la volatilidad política de cara a los comicios de 2027.