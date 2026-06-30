Adrián Ravier debutó en la Rosada: inflación debajo del 2% y un plan de "blindaje" financiero para 2027
En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier destacó la acumulación de reservas y la estrategia de Luis Caputo para blindar la economía frente a la incertidumbre electoral.
Resumen para apurados
- El nuevo vocero Adrián Ravier presentó hoy en Casa Rosada un plan de blindaje financiero para 2027 y estimó una inflación menor al 2% para asegurar la confianza de los mercados.
- Tras reemplazar a Adorni, el vocero detalló que la estrategia de Luis Caputo busca fortalecer reservas del Banco Central y fomentar el crédito mediante la ley de blanqueo.
- Esta estrategia pretende inmunizar la economía local ante la incertidumbre política de 2027, garantizando estabilidad de precios y un mercado de capitales sólido para invertir.
Tras la salida de Manuel Adorni y la reconfiguración del esquema de comunicación oficial, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó su primer encuentro con los periodistas en la Casa Rosada. En una jornada marcada por las definiciones económicas, Ravier no solo vaticinó que la inflación podría perforar el piso del 2% mensual, sino que también detalló el plan de "blindaje" que el Ministerio de Economía está ejecutando para neutralizar la volatilidad política de cara a los comicios de 2027.
Blindaje contra el "riesgo electoral" y la desconfianza
Uno de los ejes centrales de la conferencia fue la prevención de lo que el funcionario denominó el "riesgo de un cambio de reglas". Ravier explicó que el equipo liderado por Luis "Toto" Caputo trabaja activamente para proteger las inversiones frente a la incertidumbre que suelen generar los años electorales en Argentina.
"Cada vez que hay un cambio de escenario, aparece el riesgo de que una vuelta al pasado implique perder inversiones hundidas. El equipo económico se está adelantando a esos hechos todos los días", subrayó.
Según el vocero, el objetivo es dar certezas al mercado para que, llegado el momento de invertir, los actores económicos confíen en la continuidad del proyecto político de Javier Milei. Para ello, el Gobierno apuesta a mantener el equilibrio fiscal como pilar innegociable, eliminando la necesidad de emitir para financiar el presupuesto y concentrándose únicamente en el refinanciamiento de capital e intereses de la deuda.
El fortalecimiento del Banco Central y la meta de reservas
Ravier resaltó el éxito en la hoja de balance del Banco Central, al señalar que el fortalecimiento de las reservas es la principal herramienta de defensa ante una eventual suba del riesgo país.
"Sumar 10.000 millones de dólares en reservas era una meta conversada con el Fondo Monetario Internacional; haber cumplido ese objetivo en solo seis meses nos da una base de solidez para lo que resta del año", afirmó.
Según el funcionario, esta acumulación de divisas no es solo un dato macroeconómico, sino una garantía de que el Estado podrá afrontar sus compromisos sin depender de financiamiento externo a tasas prohibitivas. Este saneamiento financiero es lo que, según la visión oficial, permitirá que la economía argentina sea "inmune" a las turbulencias políticas que puedan surgir en el rally hacia 2027.
Recuperación del crédito
En relación con la política cambiaria, el vocero defendió la competencia de monedas y la eliminación de restricciones, argumentando que es "natural" que los argentinos busquen refugio en el dólar tras décadas de crisis. No obstante, celebró el impacto de la ley de "inocencia fiscal" (blanqueo), que ha permitido que el dinero atesorado fuera del sistema regrese a los bancos.
"Es fundamental que el ahorro que estaba en el placard o en la caja de zapatos vuelva al sistema financiero. Eso se traduce en una baja de las tasas de interés y en la recuperación del crédito, algo que no es normal en Argentina desde hace demasiado tiempo", sentenció Ravier.
Con el foco puesto en la inversión, el vocero cerró su intervención reafirmando que el norte del Gobierno sigue siendo la estabilidad de precios y el fomento de un mercado de capitales robusto para apuntalar el crecimiento a largo plazo.