Juegos y dibujos que denuncian una verdad

A lo largo de la obra, Silvina Cohen Imach transmite la importancia de los juegos y los dibujos en la práctica clínica como la “vía regia” por excelencia que le permite al niño ‘decir’ acerca de lo ominoso ocurrido. Para fundamentar este postulado, examina el valor otorgado al juego por Sigmund Freud, Melanie Klein y Donald Winicott, además de abordar el uso de los dibujos y de las escenificaciones lúdicas, según diversos autores, como herramienta terapéutica en sí misma en la medida que constituyen los espacios privilegiados para tramitar aquello para lo cual el niño no encuentra las palabras para decirlo.