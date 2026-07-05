Juegos y dibujos que denuncian una verdad

PSICOANÁLISIS
SECRETOS Y MEMORIAS DE LA INFANCIA ABUSADA
SILVINA COHEN IMACH
(Paidos – Buenos Aires)
Las elaboraciones presentadas en este nuevo libro reflejan la extensa experiencia de su autora como docente de grado y posgrado en la Facultad de Psicología, así como su reconocida trayectoria como psicoanalista de niños en el terreno de las violencias. Específicamente, aborda una de las formas más crueles de avasallamiento de las infancias como sujetos de derecho: el abuso sexual infantil.
Los capítulos que componen la obra introducen un tema tan complejo como conmovedor, que interpela no solo a la clínica sino a la sociedad en su conjunto: el encuentro traumático del niño con la intrusión de la sexualidad por parte de un adulto, acontecido en un momento que es anterior a su tiempo de comprender y que a posteriori devendrá trauma.
A lo largo de la obra, Silvina Cohen Imach transmite la importancia de los juegos y los dibujos en la práctica clínica como la “vía regia” por excelencia que le permite al niño ‘decir’ acerca de lo ominoso ocurrido. Para fundamentar este postulado, examina el valor otorgado al juego por Sigmund Freud, Melanie Klein y Donald Winicott, además de abordar el uso de los dibujos y de las escenificaciones lúdicas, según diversos autores, como herramienta terapéutica en sí misma en la medida que constituyen los espacios privilegiados para tramitar aquello para lo cual el niño no encuentra las palabras para decirlo.
Asimismo, el texto ofrece claves fundamentales para comprender la distancia entre lo que el psicoanálisis postula como sexualidad infantil y la sexualidad del adulto, permitiendo así desentrañar la “telaraña relacional” y la dinámica siniestra que se establece entre el transgresor y la víctima.
El interés intrínseco de la temática sumado a la vasta casuística y a la detallada bibliografía que aporta, hacen de Secretos y memoria de la infancia abusada un volumen de consulta imprescindible para el clínico. Por la rigurosidad de su propuesta y, al mismo tiempo, la claridad de su escritura, resulta una obra de múltiple interés para todos los profesionales que desempeñan su labor con las infancias.
La obra no elude el compromiso político y social; en sus páginas se denuncia con firmeza la ceguera del Estado, “la justicia que libera” o el desamparo institucional que falla en operar a tiempo para evitar la consumación del crimen.
Hacia el final, las producciones gráficas de los casos de su clínica impactan por su crudeza visual: diseños laberínticos, marañas de líneas que se entrecruzan y rostros imprecisos, desdibujados por el sombreado o saturados de color, que impiden distinguir las facciones humanas.
Una silla derribada
Un comentario aparte merece el diseño de portada. La imagen de una silla derribada funciona como metáfora de un final violento, pero también simboliza el lugar de “objeto” al que el niño fue reducido por el poder del adulto y la consecuente pérdida de estabilidad subjetiva. Esa caída, junto a la proyección de su sombra, transmite un mensaje contundente: la degradación del niño de su condición de sujeto a la de objeto de goce del otro y cuyos efectos se proyectan en la vida cotidiana del niño, a través de diversas manifestaciones sintomáticas.
Para concluir: Sin duda alguna, estamos frente a una pieza valiosa que demuestra lo que el psicoanálisis como corpus teórico tiene para decir y conceptualizar sobre la infancia abusada. Pero, fundamentalmente, la obra recorta una praxis: aquella que apuesta por la eficacia clínica para que un niño pueda reelaborar los efectos traumáticos de una contingencia trágica. Frente a lo que parece imposible de olvidar, el psicoanálisis ofrece la oportunidad de rectificar ese dolor y, como señala la autora, ofrecer un horizonte de reparación. Un psicoanalista se ubica allí, precisamente, para arrojar luz donde el poder caprichoso del adulto pretendió dejar solo sombras.
PERFIL
Silvina Cohen Imach es licenciada en Psicología, tiene una maestría en Sociología Aplicada de la UNT y se especializa en el abordaje de la violencia familiar. Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la investigación y el trabajo clínico con niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Algunos de sus libros son Infancia maltratada en la posmodernidad. Teoría, clínica y evaluación (2010), Mujeres maltratadas en la sociedad actual (2014) y Abusos sexuales y traumas en la infancia (2017), todos en Paidós.
Matilde Travesi
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