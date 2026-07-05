SociedadTECNOLOGÍA | SOCIEDAD Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante ¿Estamos criando una generación con menos capacidad para pensar, esperar y concentrarse? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL REALIDAD COMPLEJA. El impacto de la tecnología en la vida cotidiana genera cambios en la concentración. Por María del Carmen Garzón Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Algoritmos e Inteligencia Artificial: la conversación como arma de resistencia “Vivimos en un tiempo de desamparo e inmediatez” Lo más popular Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada Alumnos impulsan proyectos agrotécnicos en pro de su comunidad El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país Ranking notas premium La "no politización" de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de Gobierno Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán El desafío de pensar una Argentina metropolitana antes del colapso Presunto tráfico de influencias: ordenan un bozal legal desde el fuero civil