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Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante

¿Estamos criando una generación con menos capacidad para pensar, esperar y concentrarse?

REALIDAD COMPLEJA. El impacto de la tecnología en la vida cotidiana genera cambios en la concentración.
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Por María del Carmen Garzón Hace 6 Hs

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