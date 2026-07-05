Galería multimedia: una nueva vida para las extraordinarias creaciones de Lola Mora

Claro que en aquel momento La Libertad, La Paz, El Trabajo, El Progreso, La Justicia y Los Leones tuvieron un destino común: engalanar el espacio público de la capital jujeña. Eso implicó que a lo largo de décadas el mármol fuera padeciendo toda clase agresiones, desde las climáticas a las humanas, en este caso con forma de vandalismo.