Galería multimedia: una nueva vida para las extraordinarias creaciones de Lola Mora
El análisis de las esculturas que alberga el museo inaugurado en Jujuy demuestra lo mucho que sufrieron a la intemperie y el trabajo que demandará su restauración
Resumen para apurados
- El Gobierno de Jujuy inauguró en Alto La Viña un centro cultural diseñado por César Pelli para albergar y proteger seis históricas esculturas de Lola Mora.
- Las obras, donadas en 1924, sufrieron décadas de deterioro y vandalismo en el espacio público de la capital jujeña antes de ser trasladadas a este nuevo espacio.
- La apertura del museo marca el inicio de un proceso de restauración profesional para preservar el legado de la artista tucumana y potenciar el turismo cultural.
El corazón del magnífico centro cultural inaugurado en Alto La Viña late al ritmo visual que imponen seis esculturas legadas por Lola Mora. El Gobierno jujeño tuvo la visión de recibirlas en donación cuando en Buenos Aires no sabían qué hacer con ellas y desde 1924 forman parte del acervo cultural de esa provincia.
Claro que en aquel momento La Libertad, La Paz, El Trabajo, El Progreso, La Justicia y Los Leones tuvieron un destino común: engalanar el espacio público de la capital jujeña. Eso implicó que a lo largo de décadas el mármol fuera padeciendo toda clase agresiones, desde las climáticas a las humanas, en este caso con forma de vandalismo.
Muchas de esas huellas se detectan al apreciar de cerca el estado en el que llegaron las esculturas al centro cultural diseñado por César Pelli, concretado por el Gobierno de Jujuy y cuyas puertas se abrieron el jueves pasado. Queda por delante un trabajo de restauración que requerirá la participación de profesionales.
Esta galería propone una mirada en profundidad a las obras de la artista tucumana. Para admirar en detalle la belleza que era capaz de surgir de la manos de Lola Mora y a la vez para comprobar cuál es la situación de esas creaciones que dio a luz en los albores del siglo pasado.