Política

Milei celebró el dato de la inflación de mayo y elogió a Caputo

El Presidente destacó la desaceleración del índice de precios al consumidor.

MILEI Y CAPUTO. El Presidente destacó la desaceleración del índice de precios al consumidor y elogió al ministro de Economía.
MILEI Y CAPUTO. El Presidente destacó la desaceleración del índice de precios al consumidor y elogió al ministro de Economía. ARCHIVO
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de inflación de mayo difundido por el Indec, que registró una variación de 2,1% y se convirtió en la medición más baja desde septiembre del año pasado.

La cifra representó una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril y fue recibida con entusiasmo por el Gobierno nacional, que en los últimos días había anticipado que continuaría el proceso de desaceleración inflacionaria.

A través de su cuenta en la red social X, Milei destacó especialmente el desempeño de la inflación núcleo y aprovechó para elogiar al ministro de Economía, Luis Caputo.

“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO”, escribió el mandatario al celebrar el dato de inflación al consumidor de mayo.

En el mismo mensaje, remarcó que la inflación general se ubicó en 2,1%, mientras que la inflación núcleo logró perforar el umbral del 2%.

“Mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%”, señaló.

Milei celebró el dato de la inflación de mayo y elogió a Caputo
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