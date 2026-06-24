EconomíaNoticias económicas

Luis Caputo defendió el rumbo económico y afirmó que Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal

El ministro de Economía destacó el orden macroeconómico, defendió el equilibrio fiscal y aseguró que “hay dólares para todos” pese a la tensión cambiaria.

RUMBO ECONÓMICO. Luis Caputo defendió la política de la administración libertaria.
RUMBO ECONÓMICO. Luis Caputo defendió la política de la administración libertaria.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Luis Caputo defendió hoy el plan económico en Buenos Aires y destacó al presidente Javier Milei como el principal garante del equilibrio fiscal del país.
  • Ante la tensión cambiaria, el funcionario destacó que se logró superávit y orden macroeconómico respetando contratos, sumado a la baja de la inflación y la pobreza.
  • El Gobierno proyecta un crecimiento del 8% que permitiría eliminar impuestos clave como las retenciones y el impuesto al cheque en los próximos dos años.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió a defender el programa económico del Gobierno y resaltó la figura del presidente Javier Milei como principal sostén del equilibrio fiscal.

En el marco de la apertura de la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el país atraviesa una etapa de cambio estructural y reivindicó la continuidad del plan económico. “No tengo ninguna duda de que el único garante de que vamos a seguir por este camino correcto es nuestro Presidente. Es la única persona que en este momento puede garantizar la continuidad, porque es la única persona que tiene el carácter, la convicción, el conocimiento y los cojones que se necesitan para dar las batallas”, afirmó.

“No se coman el cuento de que porque nosotros logramos el equilibrio fiscal, cualquiera viene y lo mantiene. Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho antes”, agregó. 

Orden macroeconómico y defensa del rumbo

Caputo destacó que, según su visión, es la primera vez que la Argentina logra estabilidad macroeconómica por decisión política y no como consecuencia de crisis previas. “Fueron pocos los años que hubo orden y, cuando hubo, fue gatillado por una crisis previa”, recordó.

En esa línea, remarcó el respeto institucional del programa económico: “Otro punto que se habla poco y que es fundamental es que se hizo respetando la propiedad privada, la santidad de los contratos, el estado de derecho. Por mucho menos, la Argentina siempre rompió todo: recurrió a hiperinflaciones, default, pesificaciones asimétricas, expropiación de depósitos... Todo el tiempo violamos la propiedad privada: se transformó en una costumbre y perdimos la sensibilidad a eso”, recalcó.

Inflación y proyecciones

Para respaldar el rumbo económico, el ministro citó indicadores vinculados al nivel de actividad y al comercio exterior, con mención al último dato de PBI difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), así como al comportamiento del consumo, las exportaciones y la reducción del déficit de cuenta corriente.

También valoró la baja de la inflación y la caída de la pobreza, aunque reconoció que persisten desafíos en materia de precios. En ese marco, anticipó la continuidad de la disciplina fiscal y monetaria con el objetivo de converger a niveles internacionales. “A la Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora estamos haciendo las cosas bien y nos está yendo bien. Falta muchísimo, pero se ha avanzado mucho y por primera vez está bien claro el rumbo”, remarcó el ministro de Economía.

“Si recaudamos más y mantenemos el gasto constante, tenemos un mayor superávit, vamos a crecer al 8%. Y si pudieramos crecer al 8%, podría bajar dos puntos de producto por año en impuestos. Si en dos años lo pudiéramos hacer, se irían el Impuesto al Cheque, las retenciones y, probablemente, Ingresos Brutos”, remarcó. 

Dólar, reservas y mercado cambiario

En otro tramo de su exposición, Caputo relativizó la suba del tipo de cambio oficial, que en lo que va del mes acumula un incremento de $65, y buscó llevar calma al frente cambiario.

“Hoy hay dólares para todos”, aseguró. “Para los que quieren importar, no hay SIRAs, no hay coimas; hay dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos, para los que quieren ahorrar”.

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan
1

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City
2

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia
3

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana
4

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
5

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Ranking notas premium
Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
1

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
2

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
3

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”
4

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
5

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

Más Noticias
Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Seis campeones del mundo probaron empanadas tucumanas y sánguches de milanesa en Kansas City

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

El consumo privado marcó un récord histórico, pero la calle muestra otra realidad: las claves de la paradoja

El consumo privado marcó un récord histórico, pero la calle muestra otra realidad: las claves de la paradoja

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

El mejor regalo para Messi en su cumpleaños: su padre recibió el alta médica y se recupera junto a su familia

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

Franco Colapinto en Austria: horarios y dónde ver la Fórmula 1 este fin de semana

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

¿Por qué el desempleo en Tucumán sigue siendo el más alto del NOA?

¿Por qué el desempleo en Tucumán sigue siendo el más alto del NOA?

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Comentarios