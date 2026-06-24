Luis Caputo defendió el rumbo económico y afirmó que Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal

En el marco de la apertura de la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el país atraviesa una etapa de cambio estructural y reivindicó la continuidad del plan económico. “No tengo ninguna duda de que el único garante de que vamos a seguir por este camino correcto es nuestro Presidente. Es la única persona que en este momento puede garantizar la continuidad, porque es la única persona que tiene el carácter, la convicción, el conocimiento y los cojones que se necesitan para dar las batallas”, afirmó.