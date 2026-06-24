Luis Caputo defendió el rumbo económico y afirmó que Javier Milei garantiza el equilibrio fiscal

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo defendió hoy el plan económico en Buenos Aires y destacó al presidente Javier Milei como el principal garante del equilibrio fiscal del país.
- Ante la tensión cambiaria, el funcionario destacó que se logró superávit y orden macroeconómico respetando contratos, sumado a la baja de la inflación y la pobreza.
- El Gobierno proyecta un crecimiento del 8% que permitiría eliminar impuestos clave como las retenciones y el impuesto al cheque en los próximos dos años.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió a defender el programa económico del Gobierno y resaltó la figura del presidente Javier Milei como principal sostén del equilibrio fiscal.
En el marco de la apertura de la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el país atraviesa una etapa de cambio estructural y reivindicó la continuidad del plan económico. “No tengo ninguna duda de que el único garante de que vamos a seguir por este camino correcto es nuestro Presidente. Es la única persona que en este momento puede garantizar la continuidad, porque es la única persona que tiene el carácter, la convicción, el conocimiento y los cojones que se necesitan para dar las batallas”, afirmó.
“No se coman el cuento de que porque nosotros logramos el equilibrio fiscal, cualquiera viene y lo mantiene. Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho antes”, agregó.
Orden macroeconómico y defensa del rumbo
Caputo destacó que, según su visión, es la primera vez que la Argentina logra estabilidad macroeconómica por decisión política y no como consecuencia de crisis previas. “Fueron pocos los años que hubo orden y, cuando hubo, fue gatillado por una crisis previa”, recordó.
En esa línea, remarcó el respeto institucional del programa económico: “Otro punto que se habla poco y que es fundamental es que se hizo respetando la propiedad privada, la santidad de los contratos, el estado de derecho. Por mucho menos, la Argentina siempre rompió todo: recurrió a hiperinflaciones, default, pesificaciones asimétricas, expropiación de depósitos... Todo el tiempo violamos la propiedad privada: se transformó en una costumbre y perdimos la sensibilidad a eso”, recalcó.
Inflación y proyecciones
Para respaldar el rumbo económico, el ministro citó indicadores vinculados al nivel de actividad y al comercio exterior, con mención al último dato de PBI difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), así como al comportamiento del consumo, las exportaciones y la reducción del déficit de cuenta corriente.
También valoró la baja de la inflación y la caída de la pobreza, aunque reconoció que persisten desafíos en materia de precios. En ese marco, anticipó la continuidad de la disciplina fiscal y monetaria con el objetivo de converger a niveles internacionales. “A la Argentina siempre le fue mal porque siempre hizo las cosas mal. Ahora estamos haciendo las cosas bien y nos está yendo bien. Falta muchísimo, pero se ha avanzado mucho y por primera vez está bien claro el rumbo”, remarcó el ministro de Economía.
“Si recaudamos más y mantenemos el gasto constante, tenemos un mayor superávit, vamos a crecer al 8%. Y si pudieramos crecer al 8%, podría bajar dos puntos de producto por año en impuestos. Si en dos años lo pudiéramos hacer, se irían el Impuesto al Cheque, las retenciones y, probablemente, Ingresos Brutos”, remarcó.
Dólar, reservas y mercado cambiario
En otro tramo de su exposición, Caputo relativizó la suba del tipo de cambio oficial, que en lo que va del mes acumula un incremento de $65, y buscó llevar calma al frente cambiario.
“Hoy hay dólares para todos”, aseguró. “Para los que quieren importar, no hay SIRAs, no hay coimas; hay dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos, para los que quieren ahorrar”.