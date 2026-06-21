Caputo hace piruetas para sostener el “ancla fiscal”

¿Cómo está la salud fiscal de la Argentina? La respuesta está en los números: en mayo los ingresos del Tesoro mostraron una caída real interanual del 4,1% en su totalidad y, específicamente, recursos tributarios, registró una caída del 2,4%. Estos resultados se dieron incluso con el viento de cola de la recaudación por Ganancias, derivado de la baja base de comparación de mayo de 2025. En este sentido, se espera una caída mayor de ingresos en junio, advierte el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).