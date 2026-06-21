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Caputo hace piruetas para sostener el “ancla fiscal”

Las transferencias a las provincias contrastaron con el ajuste.

Luis Caputo, ministro de Economía.
Luis Caputo, ministro de Economía.
Hace 4 Hs

¿Cómo está la salud fiscal de la Argentina? La respuesta está en los números: en mayo los ingresos del Tesoro mostraron una caída real interanual del 4,1% en su totalidad y, específicamente, recursos tributarios, registró una caída del 2,4%. Estos resultados se dieron incluso con el viento de cola de la recaudación por Ganancias, derivado de la baja base de comparación de mayo de 2025. En este sentido, se espera una caída mayor de ingresos en junio, advierte el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). 

Por el lado del gasto, en mayo cayó 2,2% real interanual, un ritmo menor al que venía en los meses anteriores. “Esta desaceleración es consistente con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, en las que reconoció que necesitaba que los ingresos se recuperen porque no le quedaba margen para seguir ajustando. 

En particular, las transferencias corrientes a provincias acumulan en 2026 una caída del 42% real frente al período enero-mayo de 2025. La contracara de ese ajuste a las provincias es el aumento de “anticipos financieros” por adelanto de coparticipación (que, al ser un préstamo y no un gasto, no aparece en el resultado fiscal), y desde abril se autorizaron anticipos para 15 provincias que agregan hasta $ 6 billones.

Según el CEPA, esta combinación donde los ingresos caen más rápido que los gastos lleva a que el superávit fiscal acumulado en 2026 sea 31,5% menor en términos reales al de 2025. Mientras las calificadoras todavía festejan el “ancla fiscal”, la entidad cree que el continuo deterioro del resultado presupuestario consolidado será un factor relevante para el Riesgo País.

Sin embargo, observa, buenos datos de inflación podrían traer un alivio en ese frente. Con la aparente resolución del conflicto en Irán y un barril de petróleo Brent que cayó cerca de U$S 20 en la última quincena, el gobierno va a tener un mayor margen para reducir subsidios energéticos. “Hay que tener presente que Caputo había dado marcha atrás en enero en el cambio de la canasta de medición del Indec, para evitar que los servicios pasaran a tener una ponderación mayor”, alerta el CEPA. 

Sin embargo, acota, “hasta mayo, al comparar el dato acumulado entre ambas canastas, la diferencia es mínima, por lo que, o se dieron un tiro en el pie al perder credibilidad sin beneficio, o tenían planeada una suba en las tarifas que debieron postergar por el aumento de los precios de la guerra, hipótesis que luce más plausible. El buen dato de inflación de mayo (2,1%) refuerza esta idea, dado que amortigua un aumento tarifas y así permite acelerar el ajuste fiscal vía reducción de subsidios”.

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