Ya son 11 los policías en la mira por el intento de robo de droga

Más allá de la investigación que se desarrolla en Salta, en Tucumán el fiscal Carlos Saltor solicitó la apertura de una causa por la utilización de la camioneta secuestrada en un procedimiento realizado en 7 de Abril. Según fuentes judiciales, la pesquisa quedaría a cargo de la fiscala Mariana Rivadeneira. Los sospechosos ya habrían sido notificados de la apertura de esa investigación.