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Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

Con un tributo tanguero a Aníbal Pichuco Troilo comenzará un mes de múltiples propuestas artísticas de la Universidad Nacional de Tucumán. La inauguración oficial será mañana en el Alberdi.

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

VIERNES 3

- “Noche Pichuca”, un homenaje a Aníbal Troilo a cargo de Mariela Acotto y los TDJs Leandro Décima y Marión Achilata, será la primera actividad del Julio Cultural Universitario esta noche, a las 21, en el Patio de los Naranjos del Museo de la UNT (MUNT)

Llega el Julio Cultural: una guía completa, día por día

SABADO 4

- Inauguración oficial del Julio Cultural Universitario en el teatro Alberdi, desde las 19

- Exposición “Memorias y raíces”, apertura de la retrospectiva del artista Raúl Conti, en el foyer del teatro Alberdi

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- “Los fantasmas del Alberdi”, presentación teatral con Barbi Guamán, Gonzalo Véliz, Gabriela Agüero y Hugo Gramajo a las 19.40 en el foyer y en la platea de la sala mayor del Alberdi

- Concierto “Latido y legado” a cargo de la Orquesta Juvenil de la UNT dirigida por Erick Luján Berman, a las 21 en la sala mayor del Alberdi

- “Tucumano soy”, recital de Juan Falú en el Centro Cultural Virla a las 21 para recorrer su obra reunida en un libro lanzado por EdUNT

DOMINGO 5

- “150 años: Homenaje a Manuel de Falla”, recital de piano del español Raúl Canosa, en el Centro Virla, a las 20.

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- Adriana Tula y la Orquesta Popular Juan XXIII presentan “Siembra. Folclore argentino y latinoamericano” a las 19 en el Alberdi

- “Bye bye, Profe”, obra teatral escrita y dirigida por Emanuel Lobo, a las 20.30 en la sala Juan Tríbulo del Alberdi

MARTES 7

- Habilitación de la segunda parte de la muestra “Memorias y raíces”, con obras de Raúl Conti en la Sala Semicircular del Centro Cultural Virla

- Clodomiro Lazarte inaugurará “Sinopsis”, integrada por “una selección precisa de obras cargadas de simplicidad y simbolismo estético que accionan ante la mirada del espectador”, a las 20 en el Virla

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- “Arquitectos en su arte”, exposición colectiva en las vitrinas del Virla

MIÉRCOLES 8

- Concierto Coral infantil con el Pre-Coro de Niños Cantores de la UNT en articulación con la cátedra de Literatura Infanto Juvenil (Facultad de Filosofía y Letras) en el Virla, a las 20

JUEVES 9

- La academia Ven, Bailalo presenta su espectáculo de danza con ritmos urbanos “Infinito” a las 20 en la sala mayor del Alberdi

- “Gracias a tu voz”, un homenaje interdisciplinario a la vida y obra de Mercedes Sosa, a las 21 en la sala Tríbulo del Alberdi

VIERNES 10

- Se repone “Gracias a tu voz”, dirigido por Sonia Quainelle y Lucas Cuellar, a las 21 en la sala Tríbulo del Alberdi.

- “Rosario de canciones”, tributo a las canciones de la Trova Rosarina de los 80 con la presencia de Rubén Goldín como invitado especial, a cargo de Juan Pablo Ance, Francis Moreno y Mario Bazán, a las 21.30 en la sala mayor del Alberdi

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- “Mi gran casamiento hebreo”, stand up de la humorista uruguaya Lea Bensasson, a las 21, en el Centro Virla

SÁBADO 11

- Elena y la Orquesta Lunar es la orquesta costarricense que fusiona folclore latinoamericano con jazz. Trae su “Menguante Tour - X Aniversario” a las 21 al Centro Virla.

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- Malamba presenta su propuesta de danza y música en el MUNT desde las 20

- “Eco latinoamericano”, concierto de la Orquesta Chivo Valladares con Son del Mate y Kymsa Juy como invitados, a las 20 en la sala mayor del Alberdi

- “Mi padre. Cuando el amor todo lo puede”, teatro con Miguel Jordán y Mariano Fernández, a las 21 en la sala Tríbulo del Alberdi

DOMINGO 12

- “Peter Pan”, musical para la familia de Plató Producciones, a las 17 en el Virla

- Lucho Hoyos y Pato Peña (tucumano radicado en México) harán música folclórica de fusión con obras propias y de autores del norte argentino a las 21 en el Virla

- “Gladiadoras K-POP Golden Power” a las 17 en la sala mayor del Alberdi

- “Al calor de Lorca”, espectáculo flamenco dirigido por Patricia Manca a las 20 en la sala Tríbulo del Alberdi

MIERCOLES 15

- “Cazadoras doradas. K pop” estará a las 19.30 en el auditorio del Virla

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JUEVES 16

- Taller de teatro de sombras coordinado por el grupo La Mirilla a la 15 en la sala Osvaldo Fasolo del Virla

- Los Nostálgicos (Jorge Molina y Julio Torres) repasarán hits de los años 60, 70 y 80 en el Virla, desde las 21

- Tributo al Indio Solari a las 21 en la sala mayor del Alberdi, con Suerte Vagabunda, la Orquesta Infanto Juvenil “Rolando Chivo Valladares” del Centro Popular Mate Cocido y Tony Molteni (Karma Sudaca)

VIERNES 17

- Taller “Origami, aventura japonesa”, para niños y niñas a partir de los seis años en la sala Fasolo del Virla, desde las 14.30

- “Pura guitarra”, recital de Francisco Santamarina en el auditorio del Virla, desde las 21

- La banda tucumana de rock Northon presenta “El viaje” a las 21 en la sala mayor del Alberdi

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- “La vuelta del amor”, show íntimo de Cristina Bozñak a las 21 en la sala Tríbulo del Alberdi

SÁBADO 18

- Homenaje al Cuchi Leguizamón a cargo de Mariela Narchi, Luis Leguizamón y Quique Yance desde las 21, en el Centro Virla.

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- The Worms revive “PULSE”, uno de los espectáculos más emblemáticos de Pink Floyd a las 21 en la sala mayor del Alberdi

- “2 por tango” reúne a Mariela Acotto y Julian Morel a las 21.30 en la sala Tríbulo del Alberdi

DOMINGO 19

- “El tapir y su medio ambiente”, obra teatral para la familia del grupo El Circo desde las 17, en el Virla

- Coral Exun con música clásica y folclórica y la participación del Coro de Niños del Ministerio de Educación y del Coro Municipal de Niños, actuarán a las 20 en el Virla

- Suite Ópera Tucumán ofrece una selección de “Don Giovanni” de W. Amadeus Mozart, a las 20 en la sala mayor del Alberdi

MIÉRCOLES 22

- “Cantando a la niñez”, con el Estudio Coral Tucumán y como invitados los Niños Cantores del Ente Cultural, el Coro del Colegio FASTA Reina de la Paz y el coro infantil Melodías del Corazón  las 20 en la sala mayor del Alberdi

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- “Travesuras”, propuesta participativa de teatro infantil a las 19.30 en la sala Tríbulo del Alberdi

JUEVES 23

- “Peligro narcisista”, espectáculo de teatro y psicología con Andrés Vernazza a las 21 en la sala mayor del Alberdi

- “No mires: Historias en escena”, con Martín Landers en música, literatura y teatro a las 21.30 en la sala Tríbulo del Alberdi

- “La Bohemia nuestra”, concierto de Faba con folclore argentino y latinoamericano, jazz, blues,  rock, reggae, bossa nova y canción a las 21 en el Centro Virla

VIERNES 24

- Proyección del documental “Nuestra tierra “, de Lucrecia Martel a las 9 en el Virla

- Presentación del libro “Ese bar”, de Jorge Guillermo Soraire y con un recital musical, a las 21 en el Virla

- Se verá el documental colectivo “22 veces Paola Tacacho”, dirigido por Paula Scarso, a las 19 en la Sala Multimedia del MUNT

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- Presentación del libro “Hada y Gólem” de Fátima Osores, a las 19 en el foyer del Alberdi

- “Hecha la Ley - Segunda edición”, espectáculo a cargo de artistas con discapacidad a las 20 en la sala mayor del Alberdi

- “Como dos extraños”, recital de tangos de Grillo Córdoba y Francisco Santamarina a las 21 en la sala Tríbulo del Alberdi

SÁBADO 25

- La Banda del Río Salí ofrece “Otra aventura más” a las 20 en el aula magna de la Facultad de Derecho

- Saravá presenta su recital “Aló Brasil” con temas clásicos de bossa nova, a las 21 en la sala Tríbulo del Alberdi

- Julián Bellese presenta su nuevo show de stand up a las 21.30 en la sala mayor del Alberdi

- Adrián Llovera presenta el álbum “Después de las tormentas”, junto a Los Magníficos, a las 21 en el Centro Virla

- La Orquesta Escuela Municipal de Yerba Buena estará en una nueva edición de “Música en los Jardines”, a las 17 en el MUNT

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DOMINGO 26

- “Cumbre de Villanos: al rescate de la princesa”, musical familiar de Tras Bambalinas Teatro, a las 17 en el Virla

- Cantando con el Coro Universitario de Tucumán, obras vocales populares dirigidas por Lucas Sorroza Díaz a las 20 en el Centro Virla

- “Mundo K-Pop - Cazadoras de demonios”, en la sala mayor del Alberdi

- “El jardín de las promesas”, teatro musical tucumano de Ricardo Gómez Madrid dirigido por Leonardo Gavriloff, a las 21.30 en la sala Tríbulo del Alberdi

LUNES 27

- Comienza a las 17 el 11° Festival de la Palabra en la sala Fasolo del Virla, que reunirá hasta el miércoles 29 a 250 escritores de la Argentina y del exterior

MIÉRCOLES 29

- Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho” a las 20 en la sala mayor del Alberdi

- “Arquitectos a escena”, música, danza y teatro a cargo de arquitectos, a las 20.30 en el Virla

JUEVES 30

- “Habitación Macbeth” vuelve escrita, dirigida y protagonizada por Pompeyo Audivert a las 21 en la sala mayor del Alberdi

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- “El Ministerio de la Posibilidad. La gestión del deseo”, obra teatral tucumana dirigida por Belén Mercado, a las 21 en la sala Tríbulo del Alberdi

VIERNES 31

- “He visto a Dios (un ensayo)”, versión teatral sobre el texto de Defilippis Novoa dirigida por Jorge  de Lassaletta, a las 21 en el Virla

- El Festival Internacional de Literatura de Tucumán (FILT) celebra su décima edición durante dos jornadas sucesivas, con lecturas, debates, presentaciones de libros, conferencias, mesas de diálogo y diversas actividades, con inauguración a las 15 en el MUNT

- La Orquesta Sinfónica de la UNT presenta “El Romanticismo a través de Europa II”, con el chileno Jaime Contreras Plaza como director invitado a las 21.30 en la sala mayor del Alberdi

- “Don Polo Giménez. El pintor musical”, concierto de guitarra de Gervasio Sánchez a las 22 en la sala Tríbulo del Alberdi

SÁBADO 1 DE AGOSTO

- “Tangueando II”, con la banda sinfónica independiente Tempo, a las 21 en el Virla

- Concluye el FILT en el MUNT

- “1966 - Memorias del cierre”, espectáculo de danza contemporánea sobre los 60 años del cierre de los ingenios y a 50 años del golpe militar, a las 21 en la sala mayor del Alberdi

- “Épicos 80-90” con Más que 2 y Quique Yance, a las 21.30 en la sala Tríbulo del Alberdi

DOMINGO 2 DE AGOSTO

- “Vengo de los 80”, comedia musical protagonizada por Pablo Cordonet  a las 20 en el Virla

- “Kintsugi (exposición de una ruptura)”, unipersonal de Juliana González a las 20 en la sala Tríbulo del Alberdi

- “1966 - Memorias del cierre”, reposición a las 21 en la sala mayor del Alberdi


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