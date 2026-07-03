Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026
El británico Tim Atkin es, quizás, el crítico extranjero con más kilómetros recorridos por los viñedos del país. Célebre por un paladar exigente y poco propenso a regalar calificaciones, el prestigioso Master of Wine convalidó el gran momento del noroeste argentino al otorgarle notas altísimas en su Argentina Special Report 2026, un respaldo que resuena con fuerza en los terruños de altura.
Según explicó Atikin, esta decimotercera edición de su guía anual sobre la industria vitivinícola local (el sexto productor mundial) es el resultado de un exhaustivo viaje de investigación de tres semanas realizado entre febrero y marzo de 2026. A lo largo de sus 287 páginas y más de 90.000 palabras, el reporte ofrece una radiografía profunda y detallada de un sector dinámico y en constante evolución.
En total, el experto británico cató 1.615 muestras provenientes de 261 productores. Para agilizar el análisis, el informe hace foco en las 1.205 etiquetas que alcanzaron o superaron la barrera de los 90 puntos. Como prueba de la notable evolución cualitativa de la bebida nacional, un récord de 171 marcas, bautizadas como sus "Vinos del Año", obtuvieron 95 puntos o más. En la cúspide de la pirámide, una sola etiqueta logró el puntaje perfecto de 100 puntos, tres alcanzaron los 99 y cinco se plantaron en los 98 puntos.
Fuentes del sector que participaron de las catas revelaron a LA GACETA el hermético ritual detrás de cada puntaje: un turno estricto de 25 minutos para presentar un máximo de cinco vinos con sus respectivas fichas técnicas. La degustación transcurre en absoluto silencio, convirtiendo la interacción del crítico en el verdadero termómetro de la nota. Mientras un cortés "muy bien, pasemos al siguiente" suele anticipar un correcto escalón de 91 o 92 puntos, el escenario cambia por completo si Atkin rompe el protocolo. Si el británico saca su teléfono para fotografiar la botella e indaga minuciosamente sobre suelos, marcas de barrica o el manejo del viñedo, los hacedores ya saben, mucho antes de la publicación del reporte, que están ante la antesala de una calificación consagratoria.
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En pleno Mundial 2026 y conociendo el amor de los argentinos por el fútbol, Atkin se puso la camiseta "albiceleste" para presentar la exclusiva selección de vinos en sus redes sociales. "Ojalá que, si no gana Inglaterra, gane Argentina. Sólo espero que no tengan que enfrentarse en la final", dijo el especialista entre risas.
Los vinos destacado del NOA
El Porvenir Finca Alto Los Cuises Malbec (98 Puntos)
Enólogo: Francisco Puga.
Composición: 100% Malbec.
Origen y Viñedos: Cafayate (Salta), a 1.850 metros sobre el nivel del mar. Las viñas provienen de un terruño extremo implantado en una quebrada de la Sierra de Quilmes; debido a la pronunciada pendiente, los viñedos se conducen en vaso con alta densidad en terrazas dispuestas entre las rocas.
Elaboración y Crianza: se fermenta en huevos de hormigón con levaduras nativas e incorpora entre un 5% y un 10% de racimos enteros. El proceso prescinde de remontajes mecánicos, limitándose a un humedecido manual del sombrero. Tras un descube con azúcar residual y prensado de orujos, realiza la fermentación maloláctica. Se cría durante 12 meses en toneles usados de roble francés y recibe una estiba posterior de un año en botella. Su potencial de guarda es de 12 años.
Perfil sensorial: un tinto que destaca por una expresión singular, diferente e irrepetible, directamente ligada a las exigencias y particularidades de su suelo pedregoso.
La bodega El Porvenir también consolidó una cosecha notable de calificaciones: su Laborum de Parcela Torrontés brilló con 96 puntos, mientras que un selecto lote de etiquetas alcanzó los 95 puntos: Alto Los Cuises Chardonnay 2024, El Porvenir Ícono 2022, y los Laborum de Parcela Malbec y Tannat 2024 (Finca Río Seco).
El Esteco Partida Limitada Chardonnay 2025 (97 Puntos)
Enólogo: Claudio Maza.
Composición: 100% Chardonnay.
Origen y Viñedos: Chañar Punco, Santa María (Catamarca), a 2.000 m s. n. m. Las uvas se originan en una exclusiva y resguardada microrregión vitivinícola de altura.
Elaboración y Crianza: tras el proceso de vinificación blanca, el vino se somete a una crianza y estabilización de seis meses en barricas seleccionadas de roble francés.
Perfil sensorial: visualmente presenta un color amarillo brillante de intensidad media con reflejos verdosos. Su nariz es delicada, fragante y marcadamente cítrica. En boca ofrece una entrada vivaz y refrescante, con una acidez equilibrada donde sobresale la manzana verde, una elegante textura de tiza, notable mineralidad y un final largo y armónico.
Altiplano Malbec (96 Puntos)
Enólogo: Francisco "Paco" Puga y Familia.
Composición: 100% Malbec (Blend de terruños: 40% Cachi, 20% Molinos, 20% Pucará, 20% Cafayate).
Origen y Viñedos: Valles Calchaquíes (Salta). Combina fincas de extrema altura como San Miguel en Cachi (2.550 m s. n. m.) y Las Carreras en Molinos (2.500 m s. n. m.), junto al suelo arcilloso de Los Colorados en Pucará y el perfil clásico de Cafayate.
Elaboración y Crianza: posee una crianza diferenciada de 18 meses según el comportamiento de cada terroir. Los componentes de Cachi y Molinos maduran en toneles de roble de doble espesor para lograr una microoxigenación más sutil y equilibrada. Las uvas de Pucará, de perfil más salvaje, se trabajan en barricas de 500 litros para domar el tanino, mientras que el aporte de Cafayate va a barricas tradicionales. Se comercializa tras un ciclo de tres años de guarda global entre madera y botella.
Perfil sensorial: un tinto de alta fineza donde la docilidad y el equilibrio del componente de Cafayate logran amalgamar y refinar la intensa estructura de los terruños más altos de la región.
Otros vinos de "Paco" Puga que se destacaron son Finca Las Carreras 100% Malbec 2023 (95 puntos), Finca Los Colorados 100% Malbec 2023 (95 puntos), L'Amitié Grand Wine 2023 (93 puntos).
El Viticultor Asterión (95 Puntos)
Enólogo: Daniel Guillén.
Composición: Blend de 60% Tannat, 30% Cabernet Franc y 10% Malbec (Cosecha 2024).
Origen y Viñedos: Valles Calchaquíes (Salta), en un rango que va desde los 1.850 a los 2.450 m s. n. m. El Tannat y el Cabernet Franc se asientan en espalderos sobre los suelos de arenas calcáreas de Animaná, mientras que el Malbec crece en los suelos graníticos de Pucará.
Elaboración y Crianza: cada variedad fermenta por separado en tanques de acero inoxidable durante 7 días a 27°C con levaduras seleccionadas y remontajes decrecientes. El Tannat se descuba de manera anticipada para concluir su fermentación y maloláctica en barricas de primer uso de 500 litros; el Cabernet Franc y el Malbec hacen lo propio en barricas de 225 litros de cuarto uso. Todo el corte reposa durante 12 meses sobre sus borras finas. Su producción es una edición limitada de 1.000 botellas.
Perfil sensorial: exhibe un color rojo intenso con ribetes violetas. Su nariz es compleja y armónica, entrelazando fruta negra y especias con las notas de vainilla y roble de la crianza. En boca muestra un gran equilibrio basado en taninos redondos, cuerpo persistente, acidez moderada y un retrogusto que evoca notas de tabaco y nibs de cacao.
Bodegas para descubrir
Más allá de las calificaciones numéricas, el podio de Atkin reservó distinciones especiales para proyectos que conmovieron su paladar. La gran sorpresa llegó desde Jujuy con Mil Suelos Huichaira Vineyard Caído del Cielo 2024, consagrado como el "Descubrimiento Vino Tinto del Año". Este varietal, que todavía no ha salido al mercado, es un fiel reflejo de la Quebrada de Humahuaca, ese imponente escenario donde los cerros de colores y las tradiciones milenarias conviven con la viticultura extrema, a unos vertiginosos 2.750 metros sobre el nivel del mar. Allí, el proyecto cobra vida en una pequeña bodega de adobe construida con técnicas ancestrales e integrada con tecnología moderna, donde el equipo enológico logra capturar el ADN de este terroir en un estilo elegante y contemporáneo.
El especialista también eligió a Arca Yaco Amar y Vivir Rosé de Cabernet Sauvignon 2025 (Quebrada de San Lucas, Salta) como "Descubrimiento Vino Rosado del Año". Creado por el enólogo Matías Etchart a 2.100 m s. n. m., este varietal rompe los moldes tradicionales al incorporar una sofisticada crianza en barricas nuevas de roble francés. Con una equilibrada graduación del 13%, se trata de una verdadera joya de colección calchaquí con una producción ultra limitada de apenas 330 botellas, ideal para disfrutarse fresco, entre los 8 y 10 grados.
Además, como "Value Blanco del Año" fue seleccionado Nueve Cumbres Torrontés 2025 (Valles Calchaquíes). Nacido en Cachi sobre terrazas de suelo franco-arenoso con canto rodado, este blanco prescinde de madera para garantizar la pureza de la fruta. Su elaboración implicó una paciente fermentación en tanques de acero inoxidable durante 40 días a 12°C. El resultado es un vino verdoso, brillante y vivaz, con notas florales a jazmín y cítricos que recuerdan a la cáscara de limón, respaldadas por una acidez vibrante en boca que lo consagra como el compañero ideal de pescados, mariscos y las tradicionales empanadas.
Por último, la distinción al "Value Dulce del Año" fue para Michango Andreatta Blanco Dulce Natural 2025, un gran orgullo para Catamarca. Según la ficha técnica, está hecho por los enólogos Marcelo Moreno y Nicolás Rizza en Siján (Valle de Pomán), a 1.000 m s. n. m., este blend combina en partes iguales Torrontés y Moscatel. De un delicado color amarillo con destellos dorados, despliega aromas a melón, durazno blanco y damascos maduros. En boca se expresa frutal, con notas a compota y mermelada que conviven en un equilibrio perfecto con su acidez natural. Por su versatilidad, es ideal tanto para acompañar quesos fuertes y postres, como para encender la picada previa al asado del domingo o matizar las sobremesas familiares.