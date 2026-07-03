Tintos, blancos y un rosado: los vinos del NOA que Tim Atkin validó ante el mundo en 2026

Fuentes del sector que participaron de las catas revelaron a LA GACETA el hermético ritual detrás de cada puntaje: un turno estricto de 25 minutos para presentar un máximo de cinco vinos con sus respectivas fichas técnicas. La degustación transcurre en absoluto silencio, convirtiendo la interacción del crítico en el verdadero termómetro de la nota. Mientras un cortés "muy bien, pasemos al siguiente" suele anticipar un correcto escalón de 91 o 92 puntos, el escenario cambia por completo si Atkin rompe el protocolo. Si el británico saca su teléfono para fotografiar la botella e indaga minuciosamente sobre suelos, marcas de barrica o el manejo del viñedo, los hacedores ya saben, mucho antes de la publicación del reporte, que están ante la antesala de una calificación consagratoria.