¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

Por estas y otras razones, el fiscal Toranzos analiza dos hipótesis. La primera es que los efectivos podrían haber sido convocados por Troichuque para colaborar en el intento de robo del cargamento. La segunda, según los datos recopilados por LA GACETA, es que habrían mantenido algún tipo de acuerdo con los responsables de la droga para evitar controles y que acudieron al lugar cuando se enteraron de que las transportistas estaban siendo víctimas de un intento de asalto.