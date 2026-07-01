Llevaba 37 kilos de cocaína ocultos en el motor de un camión y lo descubrió la Policía en Tucumán

Un cargamento de 37 kilos de cocaína fue secuestrado en el puesto de control Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta 9, en el límite con Santiago del Estero, durante un procedimiento realizado en el marco del Operativo Lapacho.
La droga estaba oculta en el motor de un camión Mercedes Benz que había partido desde Orán y tenía como destino la provincia de Santiago del Estero.
Tras el hallazgo, el dueño de la carga quedó involucrado en la investigación, mientras los pesquisas trabajan para determinar el origen de la droga y establecer las circunstancias del traslado.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de Tucumán, que concretaron el secuestro del estupefaciente durante el control vehicular.
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