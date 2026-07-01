Seguridad

Llevaba 37 kilos de cocaína ocultos en el motor de un camión y lo descubrió la Policía en Tucumán

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Lapacho. El vehículo viajaba desde Orán hacia Santiago del Estero. Buscan determinar el origen de la droga.

OPERATIVO LAPACHO. Secuestraron 37 kilos de cocaína ocultos en el motor de un camión durante un control en el puesto Valentín Jiménez.
OPERATIVO LAPACHO. Secuestraron 37 kilos de cocaína ocultos en el motor de un camión durante un control en el puesto Valentín Jiménez.
Hace 1 Hs

Un cargamento de 37 kilos de cocaína fue secuestrado en el puesto de control Valentín Jiménez, ubicado sobre la ruta 9, en el límite con Santiago del Estero, durante un procedimiento realizado en el marco del Operativo Lapacho.

La droga estaba oculta en el motor de un camión Mercedes Benz que había partido desde Orán y tenía como destino la provincia de Santiago del Estero.

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

Tras el hallazgo, el dueño de la carga quedó involucrado en la investigación, mientras los pesquisas trabajan para determinar el origen de la droga y establecer las circunstancias del traslado.

El insólito error que delató a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga con un cargamento de droga en Salta

El insólito error que delató a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga con un cargamento de droga en Salta

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de Tucumán, que concretaron el secuestro del estupefaciente durante el control vehicular.

Temas Santiago del EsteroPolicía de TucumánNarcotráfico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán
1

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?
2

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
3

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni
4

Nuevos audios acorralan la defensa de Adorni

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar
5

Los goles de Haaland y el regreso de Noruega al Mundial después de 28 años se festeja en una cafetería de El Mollar

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?
2

¿Qué tanto le interesa a Milei ganar gobernaciones?

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día
4

La maquinaria del encubrimiento: cómo se alteró la investigación del crimen de Paulina Lebbos desde el primer día

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
5

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

Más Noticias
Condenaron a un expolicía federal por usurpar un terreno del Estado en El Cadillal

Condenaron a un expolicía federal por usurpar un terreno del Estado en El Cadillal

Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento

Caso Adhemar: llamaron a indagatoria en Catamarca al abogado Alfredo Aydar por prevaricato y encubrimiento

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

Desde hoy es obligatorio el token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo funciona el nuevo sistema para las consultas médicas?

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

¿Por qué sospechan de los policías tucumanos por el secuestro de la droga?

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Investigan a siete policías tucumanos por el decomiso de 66 kilos de cocaína en Salta

Tours de compras: acusan a policías federales de cobrar coimas

Tours de compras: acusan a policías federales de cobrar coimas

Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?

Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Imputan a un hombre por destruir una parada de colectivos en San Miguel de Tucumán

Comentarios