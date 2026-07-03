La Iglesia Católica, al borde de la ruptura

Una herida de 50 años

La historia comenzó en la década de 1960, cuando el Concilio Vaticano II impulsó una profunda renovación de la Iglesia católica. Entre otras transformaciones, promovió una mayor participación de los fieles en la liturgia, permitió que la misa dejara de celebrarse exclusivamente en latín para incorporar las lenguas nativas, fomentó el diálogo con otras religiones y redefinió la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo.