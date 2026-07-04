Preventiva para acusados del caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína

- Rodrigo “Icha” Chávez: fue procesado por ser el propietario registral de la camioneta utilizada para el transporte. Declaró que había entregado la Hilux a Pablo Abraham Pérez como parte de pago por otro vehículo, unos 15 días antes del procedimiento. Sin embargo, el hallazgo de dos licencias de conducir y su DNI en el interior de la camioneta debilitó esa versión. Su abogado, Benito Allende, sostiene que no existen elementos suficientes para sostener la acusación.