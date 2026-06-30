Seguridad

Encontraron más de 25 kilos de cocaína en el tanque de combustible de un auto

El procedimiento fue realizado en un puesto ubicado sobre las rutas nacionales 9 y 34. Dos personas fueron detenidas y se secuestró el estupefaciente, el vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

GENDARMERÍA. Efectivos secuestraron más de 25 kilos de cocaína.
GENDARMERÍA. Efectivos secuestraron más de 25 kilos de cocaína.
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Gendarmería Nacional detuvo ayer a una pareja tras hallar más de 25 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de su auto durante un control de rutina en Salta.
  • El auto iba de Salta a Buenos Aires. Los agentes sospecharon por el fuerte olor a combustible y tornillos alterados, hallando tras la requisa 25 ladrillos de droga en el tanque.
  • El caso quedó a cargo de la Justicia Federal, que ordenó secuestrar el auto, celulares y dinero. El hecho expone las modalidades persistentes del narcotráfico en el norte del país.
Resumen generado con IA

Un control de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional terminó con el hallazgo de 27 kilos de cocaína dentro del tanque de combustible de un auto. Como resultado del operativo, un hombre y una mujer fueron detenidos por disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento tuvo lugar en la tarde de ayer, cuando integrantes del Escuadrón 45 "Salta" se encontraban desplegados en la base de la Patrulla "El Naranjo", ubicada a la altura del kilómetro 1.438, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34.

En ese lugar, los gendarmes interceptaron un Chevrolet Prisma ocupado por dos personas mayores de edad, quienes manifestaron que viajaban desde Salta con destino a la ciudad bonaerense de Villa Ballester.

Un fuerte olor a combustible despertó las sospechas

Al solicitar la documentación del vehículo y de sus ocupantes, los efectivos percibieron un intenso olor a combustible que provenía del interior del auto, una situación que despertó sospechas.

Durante una inspección inicial, los uniformados observaron que los tornillos de sujeción del tanque de combustible presentaban signos de haber sido manipulados recientemente.

Ante este indicio, el personal tomó contacto con la Unidad Fiscal Federal de Salta para solicitar autorización y avanzar con una requisa más exhaustiva.

Hallaron 25 ladrillos ocultos dentro del tanque del vehículo

Con la presencia de testigos, los gendarmes retiraron el tanque de combustible y encontraron en su interior 25 ladrillos similares a los utilizados para el transporte de sustancias ilícitas.

Tras el hallazgo, la Unidad Fiscal Federal interviniente ordenó la detención de ambos ocupantes del automóvil y dispuso el decomiso del estupefaciente, del Chevrolet Prisma, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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