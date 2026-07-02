Política

Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial?

Dimes y diretes de la Política de Tucumán.

FOTO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
FOTO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán inició obras de refacción en la fachada de la Casa de Gobierno, en medio de versiones sobre posibles cambios en el gabinete provincial tras el Mundial.
  • Las obras de mantenimiento edilicio coinciden con especulaciones y rumores políticos locales sobre una reestructuración interna en la administración del Ejecutivo provincial.
  • Se espera que la finalización de los trabajos y los eventuales relevos en el equipo de gobierno marquen una nueva etapa en la gestión de la provincia de Tucumán.
Resumen generado con IA
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Dimes y diretes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
1

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas
2

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
3

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
4

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más
5

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
4

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla
5

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

Más Noticias
Aparece gas para la industria, pero el abastecimiento dependerá de acuerdos por un precio más alto

Aparece gas para la industria, pero el abastecimiento dependerá de acuerdos por un precio más alto

César Pelli y Lola Mora: el encuentro de dos tucumanos ilustres en un museo que maravilla en Jujuy

César Pelli y Lola Mora: el encuentro de dos tucumanos ilustres en un museo que maravilla en Jujuy

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Comentarios