Refacciones en la fachada de la Casa de Gobierno, ¿y cambios después del Mundial?

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Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán inició obras de refacción en la fachada de la Casa de Gobierno, en medio de versiones sobre posibles cambios en el gabinete provincial tras el Mundial.
- Las obras de mantenimiento edilicio coinciden con especulaciones y rumores políticos locales sobre una reestructuración interna en la administración del Ejecutivo provincial.
- Se espera que la finalización de los trabajos y los eventuales relevos en el equipo de gobierno marquen una nueva etapa en la gestión de la provincia de Tucumán.
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