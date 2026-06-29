El insólito error que delató a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga con un cargamento de droga en Salta
Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas en Tartagal con un cargamento de 70 kilos de cocaína que pretendían trasladar a Buenos Aires. El hallazgo ocurrió de la manera más insólita: las propias mujeres llamaron a la Policía para denunciar que habían sido atacadas a tiros en la ruta
Resumen para apurados
- Una médica de Gendarmería y una cosmetóloga fueron detenidas en Salta el domingo, luego de que un ataque en la ruta expusiera 70 kilos de cocaína que intentaban traficar.
- Un balazo dañó el doble fondo del auto y reveló la droga. La médica tiene graves deudas financieras y es pareja del chofer del jefe del Escuadrón de Gendarmería de Tartagal.
- La Justicia sospecha de un robo de drogas entre bandas. Se advierte que las detenidas enfrentan un grave riesgo de represalias fuera de prisión debido a la millonaria pérdida.
La tranquilidad del domingo por la mañana en la Ruta Nacional 34 se vio abruptamente interrumpida cerca de las 9. Una llamada de emergencia al personal de la Policía de Salta alertó sobre un violento intento de asalto en plena ruta norteña. Quien se comunicaba, sumida en una crisis de nervios, era Ivana Georgina Portal, una médica de Gendarmería Nacional de 39 años. Junto a ella se encontraba su amiga, Delia Yolanda Tame, una conocida cosmetóloga de 35 años que manejaba el vehículo.
Las mujeres relataron a los uniformados una secuencia digna de una película de acción: aseguraron haber sido interceptadas por una camioneta blanca sin patente en su parte trasera. Según su testimonio, al resistirse al atraco, los delincuentes abrieron fuego contra ellas. Lograron escapar de milagro y sin un rasguño, aunque los impactos de bala reventaron el vidrio trasero y una de las cubiertas, obligándolas a detener la marcha a la altura del ingreso a la localidad de El Potrero.
El detalle que lo cambió todo
Al llegar al lugar de los hechos, las autoridades policiales comenzaron a inspeccionar el automóvil dañado para iniciar las pericias correspondientes. Fue en ese preciso instante cuando la narrativa de las supuestas víctimas se desmoronó por completo. Las mujeres habían pasado por alto un detalle crucial provocado por el propio ataque que acababan de denunciar.
Uno de los plomos disparados por los asaltantes impactó de tal forma que levantó la chapa de un doble fondo oculto en el baúl del auto. La rajadura de la estructura metálica dejó a la vista de los efectivos policiales un cargamento de ladrillos de color amarillo. Al realizar la requisa formal, los agentes confirmaron que se trataba de un impactante cargamento de aproximadamente 70 kilos de cocaína que tenía como destino final la provincia de Buenos Aires. El insólito e involuntario autoboicot derivó en la inmediata detención de ambas.
Vínculos institucionales y ruina financiera
A medida que avanzaron las horas, los investigadores comenzaron a tirar de la manta y salieron a la luz detalles alarmantes sobre el perfil de las detenidas. Portal no solo se desempeñaba como profesional de la salud dentro de Gendarmería Nacional, sino que además es la pareja del chofer —también miembro de la fuerza— del mismísimo jefe del Escuadrón de Tartagal.
Por si fuera poco, el cruce de datos financieros reveló que la médica civil de la fuerza se encontraba en una situación económica crítica, calificada como "irrecuperable" por el sistema bancario. Su acompañante, la cosmetóloga Tame, era quien iba al volante del coche acondicionado para el contrabando, consolidando una alianza que ahora está bajo la lupa de la justicia federal.
La hipótesis de la falsa "mexicaneada"
La principal línea investigativa apunta a que el violento episodio en la ruta no fue un asalto al azar, sino una entrega pactada que terminó en una "mexicaneada", término criminal utilizado para definir el robo de mercancía entre bandas narco. Los detectives sospechan que las mujeres se asustaron genuinamente al verse bajo fuego y, temiendo por sus vidas, priorizaron su integridad física llamando a la Policía, sin dimensionar que el propio ataque había dejado la droga al descubierto.
La zona de El Potrero ya había registrado secuencias idénticas recientemente, lo que lleva a los investigadores a creer que se trata de una modalidad interna de un clan narco que opera en Tartagal. La hipótesis más fuerte sostiene que la misma organización que coordina los envíos simula estos robos para quedarse con la sustancia sin pagar los costos de transporte, dejando además a los eslabones más débiles de la cadena con una deuda millonaria e impagable. Bajo este panorama, los pesquisas advierten que la médica y la cosmetóloga podrían enfrentar un peligro mucho mayor fuera de la cárcel que dentro de ella.