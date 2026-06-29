El insólito error que delató a una médica de Gendarmería y a una cosmetóloga con un cargamento de droga en Salta

La zona de El Potrero ya había registrado secuencias idénticas recientemente, lo que lleva a los investigadores a creer que se trata de una modalidad interna de un clan narco que opera en Tartagal. La hipótesis más fuerte sostiene que la misma organización que coordina los envíos simula estos robos para quedarse con la sustancia sin pagar los costos de transporte, dejando además a los eslabones más débiles de la cadena con una deuda millonaria e impagable. Bajo este panorama, los pesquisas advierten que la médica y la cosmetóloga podrían enfrentar un peligro mucho mayor fuera de la cárcel que dentro de ella.