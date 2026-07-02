Macabro hallazgo en Salta: abandonaron el cuerpo de un bebé en un cementerio
El hallazgo del cuerpo de un bebé en el cementerio Cristo Rey de General Güemes generó una profunda conmoción en Salta. La Justicia y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajan para determinar cómo llegó al lugar y esclarecer las circunstancias del hecho.
Resumen para apurados
- El cuerpo sin vida de un bebé fue hallado el miércoles en el cementerio Cristo Rey de General Güemes, Salta, hecho que la Justicia investiga para esclarecer las causas del deceso.
- Empleadas de limpieza encontraron el cuerpo. El predio carece de vigilancia nocturna y tiene tapias bajas, lo que habría facilitado el ingreso de personas durante la madrugada.
- El caso conmocionó a los vecinos y expone fallas de seguridad local. Se esperan los resultados de la autopsia del CIF para determinar si el menor falleció antes de ser abandonado.
La ciudad salteña de General Güemes se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en el cementerio Cristo Rey. El hecho fue descubierto durante la mañana del miércoles y es investigado por las autoridades judiciales, que buscan reconstruir las circunstancias en las que el menor llegó hasta el lugar.
El caso quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, cuyos peritos realizaron las primeras tareas en la escena para recolectar pruebas y avanzar con la investigación.
El hallazgo ocurrió durante el inicio de la jornada laboral
Según las primeras informaciones, el alerta se produjo alrededor de las 7:30, cuando trabajadoras de limpieza ingresaban al cementerio para comenzar sus tareas habituales. En ese momento encontraron el cuerpo del bebé y dieron aviso inmediato a la Policía.
Tras la denuncia, personal policial y peritos del CIF se trasladaron al predio para preservar la escena y realizar las actuaciones correspondientes.
Buscan establecer cómo llegó el cuerpo al cementerio
Los investigadores intentan determinar de qué manera el cuerpo fue abandonado en el lugar y en qué momento ocurrió el hecho.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el cementerio presenta sectores perimetrales con tapias de baja altura, lo que podría haber facilitado el ingreso de personas durante la madrugada. Esa situación forma parte de las líneas de investigación que analiza la Justicia.
Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente los resultados preliminares de la autopsia ni confirmaron las circunstancias de la muerte del menor.
La investigación continúa
Otra de las cuestiones que buscan esclarecer los investigadores es si el bebé ya había fallecido cuando fue dejado en el cementerio o si el deceso se produjo posteriormente.
Mientras avanzan las pericias forenses y la recolección de pruebas, los investigadores también analizan registros y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.
Conmoción en General Güemes
El hecho generó un profundo impacto entre los vecinos de General Güemes, tanto por la gravedad del caso como por las condiciones de seguridad del cementerio.
Fuentes consultadas indicaron que durante la madrugada el predio no contaría con personal de vigilancia permanente, ya que el sereno se retira cerca de la medianoche. Además, señalaron que en ese sector se registraron episodios de robos en distintas oportunidades.
La investigación permanece en curso y se espera que, una vez concluidas las pericias, el Ministerio Público Fiscal brinde información oficial sobre el avance de la causa.