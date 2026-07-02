Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina

Resumen para apurados
- Se presentó un recurso ante la Cámara Federal para anular la elección de Liliana Tefaha de Chaban como decana de Medicina de la UNT por no cumplir los requisitos estatutarios.
- La impugnación se judicializó tras cuestionamientos sobre la legalidad de su nuevo mandato, trasladando la polémica electoral universitaria a los tribunales federales.
- El fallo de la Cámara Federal sentará un precedente clave sobre la autonomía y la validez de los estatutos en las elecciones de las facultades de la UNT.
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Temas Universidad Nacional de Tucumán Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de TucumánSergio Pagani
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