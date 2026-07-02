Polémica

Nueva ofensiva judicial en la UNT: piden anular la elección de la decana de Medicina

La presentación sostiene que Liliana Tefaha de Chaban no reúne los requisitos estatutarios para ejercer un nuevo mandato y pide a la Cámara Federal que anule su designación.

La polémica electoral se trasladó a la Facultad de Medicina.
La polémica electoral se trasladó a la Facultad de Medicina.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 6 Min

Resumen para apurados

  • Se presentó un recurso ante la Cámara Federal para anular la elección de Liliana Tefaha de Chaban como decana de Medicina de la UNT por no cumplir los requisitos estatutarios.
  • La impugnación se judicializó tras cuestionamientos sobre la legalidad de su nuevo mandato, trasladando la polémica electoral universitaria a los tribunales federales.
  • El fallo de la Cámara Federal sentará un precedente clave sobre la autonomía y la validez de los estatutos en las elecciones de las facultades de la UNT.
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