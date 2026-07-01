Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?

Salud

La situación de salud de las imputadas se convirtió en uno de los ejes centrales de la audiencia, especialmente en el caso de Delia Yolanda Tame. Su defensa reveló que padece cáncer y que ha sido sometida a más de diez intervenciones quirúrgicas, entre ellas una mastectomía y una histerectomía total. El cuadro más delicado, según su abogado, está relacionado con su columna vertebral, que fue reconstruida en una cirugía de 20 horas en la que le colocaron placas metálicas.