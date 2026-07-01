Seguridad

Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?

El fiscal Ricardo Toranzos describió que los paquetes de cocaína tenían estampado el sello de un cocodrilo.

Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?
Por Santiago Mendieta Hace 3 Hs

La audiencia en la que se dictó la prisión preventiva a los cuatro detenidos por el caso reveló la existencia de un nuevo proveedor de cocaína y los problemas de salud que padecen tres de los cuatro imputados. El fiscal Ricardo Toranzos describió que los paquetes de cocaína tenían estampado el sello de un cocodrilo. Indicó además que, en dos de los últimos cuatro procedimientos realizados en los últimos tiempos, la droga secuestrada presentaba ese mismo logo.

Según los expertos, las marcas que se colocan en los panes de cocaína tienen un significado particular. Para algunos, sirven para identificar al productor; para otros, indican a quién pertenece el estupefaciente. Se trata de hipótesis, ya que en los últimos años se descubrieron decenas de estos símbolos, pero nunca se desarrolló una investigación formal que permitiera confirmar esas teorías.

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Al hacer un recorrido en los informes periodísticos, ese logo pertenecería a la mafia albanesa. El sello fue encontrado en secuestro concretados en diferentes países de Europa, base de operaciones de ese grupo criminal. Pero también aparece como la marca del cártel de Sinaloa.

Salud

La situación de salud de las imputadas se convirtió en uno de los ejes centrales de la audiencia, especialmente en el caso de Delia Yolanda Tame. Su defensa reveló que padece cáncer y que ha sido sometida a más de diez intervenciones quirúrgicas, entre ellas una mastectomía y una histerectomía total. El cuadro más delicado, según su abogado, está relacionado con su columna vertebral, que fue reconstruida en una cirugía de 20 horas en la que le colocaron placas metálicas.

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Según su defensor, las condiciones actuales de detención son “una brutalidad”, ya que el uso de esposas por detrás de la espalda le provoca dolores y complicaciones físicas. También sostuvo que el sistema penitenciario común no cuenta con las camas ortopédicas ni con el seguimiento oncológico especializado que requiere su estado de salud.

Por otro lado, la médica de Gendarmería Nacional, Ivana Georgina Portal, padece una afección cardíaca denominada extrasístole ventricular, a la que se suma un cuadro de hipotiroidismo.

La defensa técnica subrayó que, desde el momento de su detención el pasado domingo, ambos tratamientos médicos habrían quedado interrumpidos, situación que -según sostuvo- podría afectar su estado de salud en un contexto de encierro.

En tanto, José Alfredo “Yuya” Troichuque se acercó al fiscal para comentarle que también padece problemas cardíacos y que no podía permanecer alojado en un calabozo.

Ante este panorama, las defensas invocaron razones humanitarias y tratados internacionales de derechos humanos para solicitar la prisión domiciliaria. Argumentaron que el derecho a la vida y a la salud de los imputados debía prevalecer sobre el régimen de detención preventiva, teniendo en cuenta las patologías que presentan y las limitaciones del sistema penitenciario para brindar determinados tratamientos especializados.

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Sin embargo, el juez Leonardo Bavio manifestó que las imputadas se encontraban realizando el viaje y, presuntamente, participando de una actividad ilícita sin ningún resguardo médico especial. Por esa razón, resolvió mantener la prisión preventiva efectiva e instruyó al Servicio Penitenciario para que adopte los cuidados y controles que cada caso requiera.

La investigación, según informó la Fiscalía, demandará al menos 70 días para completar las medidas probatorias pendientes.

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