Secuestro de 66 kilos de cocaína: policías investigados usaron una camioneta robada

Toranzos maneja dos hipótesis sobre la participación de los policías tucumanos. La primera es que podrían haber sido convocados por Jorge “Xuxa” Troichuque para colaborar en el intento de robo del cargamento. La segunda, según los datos recopilados por LA GACETA, es que habrían mantenido algún tipo de acuerdo con los responsables de la droga para evitar controles y que acudieron al lugar cuando se enteraron de que las transportistas estaban siendo víctimas de un intento de asalto.