El conmovedor video de dos abuelos que resistieron los devastadores terremotos en Venezuela

Una pequeña campana comienza a tambalearse como si una breve brisa se convirtiera en una ráfaga furiosa, un pequeño anticipo que lleva al hombre a acercarse a la mujer. En ese momento, sin posibilidad de pararse o de retirarse, de correr o de salvarse, la mujer, su silla y su andador comienzan a sacudirse con furia. Los gritos y la heladera que despide todo su contenido se transforman en un escenario de miedo. Pero el hombre no se alarma, se acerca a su compañera, le toma las manos y la cubre con su propio cuerpo. Por poco más de un minuto, se agarran y resisten a los movimientos salvajes de la Tierra.