El conmovedor video de dos abuelos que resistieron los devastadores terremotos en Venezuela

Resumen para apurados
- Dos terremotos consecutivos de 7,2 y 7,5 de magnitud afectaron a Venezuela el miércoles, dejando al menos 589 muertos y un emotivo video de dos abuelos resistiendo el sismo.
- El fenómeno, conocido como doblete, ocurrió con sismos a menos de 30 km de profundidad. En medio del caos, se viralizó cómo una pareja de ancianos se protegió mutuamente.
- La catástrofe reaviva el debate sobre la seguridad edilicia ante sismos superficiales y la ayuda humanitaria necesaria para asistir a los miles de heridos en el país.
Mientras la Tierra se retorcía furiosa, los ciudadanos de Caracas y La Guaira intentaban aferrarse al suelo más seguro que pudieran encontrar, a la silla más sólida o al mueble más contundente. Pero la geología no fue piadosa, y en las últimas horas Venezuela vivió sus momentos más catastróficos cuando dos terremotos seguidos en un lapso de 39 segundos provocaron la muerte de 589 personas y dejaron 2980 heridos. Hacia dentro de los edificios, el colapso parecía inminente y entre el respirar hondo y la desolación, algunos se abrazaron y resistieron como pudieron.
Pocos tienen un plan ante una tragedia destructiva, pero hay quienes a pesar del miedo encuentran la fortaleza que ni los años ni los temblores más desastrosos pueden debilitar. Las últimas imágenes que se viralizaron en las redes fueron la demostración de que el coraje surge de las horas más críticas y de la compañía más profunda. Así fue que una pareja de adultos mayores logró transitar los interminables segundos en que la ciudad se sacudió por completo.
Un registro conmovedor en medio del caos
La grabación compartida en redes sociales proviene de la cámara de seguridad dentro del departamento de una pareja de adultos mayores. El corto de apenas un minuto 20 retrata el interior del escenario que ahora Venezuela sufre en un hecho consumado. Detrás hubo familias, amigos, parejas y compañeros que tuvieron miedo, que se asustaron pero también que se abrazaron ante el peligro. En el video, un hombre mayor se para en dirección a la cocina, pero de repente algo se siente extraño, el suelo no tiene la misma firmeza pero no hay más indicios, igualmente decide quedarse en el mismo espacio físico que su compañera.
Una pequeña campana comienza a tambalearse como si una breve brisa se convirtiera en una ráfaga furiosa, un pequeño anticipo que lleva al hombre a acercarse a la mujer. En ese momento, sin posibilidad de pararse o de retirarse, de correr o de salvarse, la mujer, su silla y su andador comienzan a sacudirse con furia. Los gritos y la heladera que despide todo su contenido se transforman en un escenario de miedo. Pero el hombre no se alarma, se acerca a su compañera, le toma las manos y la cubre con su propio cuerpo. Por poco más de un minuto, se agarran y resisten a los movimientos salvajes de la Tierra.
El fenómeno de los sismos "dobletes"
El hecho ocurrió durante los dos sismos consecutivos que afectaron a gran parte del territorio venezolano el miércoles por la tarde. A las 6:04 p.m. hora local, un sismo de magnitud 7,2 golpeó al oeste de la capital, Caracas; esto fue seguido apenas 39 segundos después por una ruptura de magnitud 7,5. Los llamados “dobletes” no son comunes, aunque tampoco extremadamente raros. En septiembre de 2025, justo al suroeste del doblete del miércoles, un par de terremotos (magnitudes 6,2 y 6,3) causaron daños generalizados en edificios y dejaron más de 110 personas heridas.
Ambos fueron muy superficiales, a menos de 30 km de profundidad, lo que podría agravar los daños. En las últimas horas la presidenta interina Delcy Rodríguez informó que el número de muertos por los dos terremotos en Venezuela asciende a 589 y que hay 2.980 heridos.