SociedadActualidad

El milagro de Hernán en Venezuela: sobrevivió al terremoto, lleva siete días bajo los escombros y sigue aferrado a la vida

La historia de Hernán Gil conmueve a Venezuela y al mundo. El hombre permanece atrapado bajo los escombros desde el terremoto del 24 de junio y un impresionante operativo internacional busca rescatarlo con vida.

Hernán sigue aferrado a la vida: el milagro del hombre que sobrevivió al terremoto en Venezuela
Hernán sigue aferrado a la vida: el milagro del hombre que sobrevivió al terremoto en Venezuela Mundo
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Equipos de emergencia buscan rescatar a Hernán Gil, un vigilante atrapado hace siete días bajo los escombros de un edificio tras el terremoto del 24 de junio en Venezuela.
  • El hombre de 43 años sobrevive gracias a asistencia de aire e hidratación, mientras expertos de siete países coordinan su extracción bajo riesgo constante de colapso.
  • El caso de Gil es un símbolo de esperanza en un país con miles de desaparecidos. Su rescate podría convertirse en uno de los logros de supervivencia más grandes de la tragedia.
Resumen generado con IA

Mientras continúan las tareas de búsqueda tras el devastador terremoto que golpeó a Venezuela, un operativo de rescate mantiene en vilo al país. Los equipos de emergencia trabajan para salvar a Hernán Gil, un vigilante de 43 años que permanece con vida luego de pasar una semana atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, estado La Guaira.

El video que indignó a Venezuela: vecinos descubrieron a un policía con dinero hallado entre los escombros

El video que indignó a Venezuela: vecinos descubrieron a un policía con dinero hallado entre los escombros

El hombre quedó sepultado dentro de su garita de seguridad después del doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió la región el pasado 24 de junio, una tragedia que dejó más de 2.300 muertos y miles de personas desaparecidas.

Cómo es el operativo para rescatar a Hernán Gil

La búsqueda de Hernán Gil reúne a especialistas de siete países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, Portugal, El Salvador y Costa Rica, que trabajan de manera coordinada para llegar hasta el lugar donde permanece atrapado.

Durante los últimos días, los rescatistas abrieron dos caminos de acceso para intentar alcanzarlo. Sin embargo, la tarea es extremadamente compleja debido a la inestabilidad de la estructura y al riesgo de derrumbe de un edificio lindero, cuyos cimientos debieron ser reforzados con madera y hierro para evitar un nuevo colapso.

Según explicó Cristian Vera, jefe del equipo de rescate chileno, las condiciones del lugar hacen que cada avance requiera una evaluación permanente para proteger tanto a la víctima como a quienes participan del operativo.

Cómo logró sobrevivir una semana bajo las ruinas

De acuerdo con las autoridades, Hernán Gil continúa con vida gracias a un sistema de asistencia improvisado que le permite recibir aire mediante un tubo e hidratación a través de una sonda.

Un video difundido por los Bomberos de Chile mostró al vigilante consciente dentro de la estructura donde permanece atrapado. En las imágenes se lo observa moviendo la cabeza hacia la cámara, utilizando una mascarilla y con uno de sus ojos visiblemente enrojecido.

Su esposa, Gusbimar González, aseguró que la supervivencia de su marido es "un milagro" y explicó que, durante el terremoto, la garita de seguridad se desplazó y quedó aprisionada entre los restos del edificio.

Un símbolo de esperanza tras el terremoto en Venezuela

El caso de Hernán Gil se convirtió en uno de los principales focos de atención en medio de la emergencia que atraviesa Venezuela. Mientras la ONU estima que aún hay cerca de 50.000 personas desaparecidas y millones de afectados por el desastre, el rescate del vigilante representa una esperanza para familiares de otras víctimas que todavía esperan noticias de sus seres queridos.

El Gobierno venezolano decretó siete días de duelo nacional por las víctimas del terremoto, mientras los equipos internacionales continúan trabajando contrarreloj para intentar concretar un rescate que podría convertirse en uno de los más extraordinarios desde que ocurrió la tragedia.


Temas VenezuelaTerremoto en Venezuela
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Antonela Roccuzzo pidió ayuda para las víctimas del terremoto en Venezuela: el mensaje que compartió

Antonela Roccuzzo pidió ayuda para las víctimas del terremoto en Venezuela: el mensaje que compartió

Milagro en Venezuela: así trabajan en el rescate de Hernán Gil, el sobreviviente que permanece atrapado bajo un edificio derrumbado

Milagro en Venezuela: así trabajan en el rescate de Hernán Gil, el sobreviviente que permanece atrapado bajo un edificio derrumbado

El conmovedor video de dos abuelos que resistieron los devastadores terremotos en Venezuela

El conmovedor video de dos abuelos que resistieron los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela: el impactante video de un hombre escapando del derrumbe piso por piso

Terremoto en Venezuela: el impactante video de un hombre escapando del derrumbe piso por piso

Bart, el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

"Bart", el perro argentino que ayudó a rescatar a dos niños atrapados entre los escombros en Venezuela

Lo más popular
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
1

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas
2

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
3

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
4

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más
5

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios
3

Jaldo activa las estructuras del PJ de Tucumán: el turno de los gremios

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia
4

¿En Tucumán se vota en mayo de 2027? Un tribunal se alista para dictar sentencia

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
5

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Más Noticias
Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Habló la hermana de Lucas Trejo tras la tragedia en Venezuela: “Lo están sedando porque está muy mal”

Habló la hermana de Lucas Trejo tras la tragedia en Venezuela: “Lo están sedando porque está muy mal”

Cómo hacer milanesas más ricas: el ingrediente secreto que recomienda una cocinera y sorprende a todos

Cómo hacer milanesas más ricas: el ingrediente secreto que recomienda una cocinera y sorprende a todos

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Horóscopo chino: los signos que tendrán más suerte en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tendrán más suerte en julio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias: cuánto durará la ola polar que afecta al país

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Comentarios