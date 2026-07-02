El milagro de Hernán en Venezuela: sobrevivió al terremoto, lleva siete días bajo los escombros y sigue aferrado a la vida
La historia de Hernán Gil conmueve a Venezuela y al mundo. El hombre permanece atrapado bajo los escombros desde el terremoto del 24 de junio y un impresionante operativo internacional busca rescatarlo con vida.
Resumen para apurados
- Equipos de emergencia buscan rescatar a Hernán Gil, un vigilante atrapado hace siete días bajo los escombros de un edificio tras el terremoto del 24 de junio en Venezuela.
- El hombre de 43 años sobrevive gracias a asistencia de aire e hidratación, mientras expertos de siete países coordinan su extracción bajo riesgo constante de colapso.
- El caso de Gil es un símbolo de esperanza en un país con miles de desaparecidos. Su rescate podría convertirse en uno de los logros de supervivencia más grandes de la tragedia.
Mientras continúan las tareas de búsqueda tras el devastador terremoto que golpeó a Venezuela, un operativo de rescate mantiene en vilo al país. Los equipos de emergencia trabajan para salvar a Hernán Gil, un vigilante de 43 años que permanece con vida luego de pasar una semana atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, estado La Guaira.
El hombre quedó sepultado dentro de su garita de seguridad después del doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió la región el pasado 24 de junio, una tragedia que dejó más de 2.300 muertos y miles de personas desaparecidas.
Cómo es el operativo para rescatar a Hernán Gil
La búsqueda de Hernán Gil reúne a especialistas de siete países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile, Portugal, El Salvador y Costa Rica, que trabajan de manera coordinada para llegar hasta el lugar donde permanece atrapado.
Durante los últimos días, los rescatistas abrieron dos caminos de acceso para intentar alcanzarlo. Sin embargo, la tarea es extremadamente compleja debido a la inestabilidad de la estructura y al riesgo de derrumbe de un edificio lindero, cuyos cimientos debieron ser reforzados con madera y hierro para evitar un nuevo colapso.
Según explicó Cristian Vera, jefe del equipo de rescate chileno, las condiciones del lugar hacen que cada avance requiera una evaluación permanente para proteger tanto a la víctima como a quienes participan del operativo.
Cómo logró sobrevivir una semana bajo las ruinas
De acuerdo con las autoridades, Hernán Gil continúa con vida gracias a un sistema de asistencia improvisado que le permite recibir aire mediante un tubo e hidratación a través de una sonda.
Un video difundido por los Bomberos de Chile mostró al vigilante consciente dentro de la estructura donde permanece atrapado. En las imágenes se lo observa moviendo la cabeza hacia la cámara, utilizando una mascarilla y con uno de sus ojos visiblemente enrojecido.
Su esposa, Gusbimar González, aseguró que la supervivencia de su marido es "un milagro" y explicó que, durante el terremoto, la garita de seguridad se desplazó y quedó aprisionada entre los restos del edificio.
Un símbolo de esperanza tras el terremoto en Venezuela
El caso de Hernán Gil se convirtió en uno de los principales focos de atención en medio de la emergencia que atraviesa Venezuela. Mientras la ONU estima que aún hay cerca de 50.000 personas desaparecidas y millones de afectados por el desastre, el rescate del vigilante representa una esperanza para familiares de otras víctimas que todavía esperan noticias de sus seres queridos.
El Gobierno venezolano decretó siete días de duelo nacional por las víctimas del terremoto, mientras los equipos internacionales continúan trabajando contrarreloj para intentar concretar un rescate que podría convertirse en uno de los más extraordinarios desde que ocurrió la tragedia.