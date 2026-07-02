El milagro de Hernán en Venezuela: sobrevivió al terremoto, lleva siete días bajo los escombros y sigue aferrado a la vida

Un símbolo de esperanza tras el terremoto en Venezuela

El caso de Hernán Gil se convirtió en uno de los principales focos de atención en medio de la emergencia que atraviesa Venezuela. Mientras la ONU estima que aún hay cerca de 50.000 personas desaparecidas y millones de afectados por el desastre, el rescate del vigilante representa una esperanza para familiares de otras víctimas que todavía esperan noticias de sus seres queridos.