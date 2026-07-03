"No te rindas": el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

A más de una semana del derrumbe provocado por los terremotos que sacudieron Venezuela, Lucas Gámez, el niño argentino que permanece desaparecido bajo los escombros, sigue siendo intensamente buscado por equipos de rescate. En medio de la incertidumbre, su madre, Blanca Martínez, contó que pudo acercarse al lugar donde creen que está su hijo y le habló con la esperanza de que la escuche.