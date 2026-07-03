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"No te rindas": el desgarrador pedido de la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en Venezuela

Blanca Martínez, la madre de Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido tras el derrumbe provocado por los terremotos en Venezuela, contó que ingresó a la zona de los escombros para hablarle y aseguró que mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

La mamá de Lucas habló desde los escombros y le pidió a su hijo que no se rinda
La mamá de Lucas habló desde los escombros y le pidió a su hijo que no se rinda Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Blanca Martínez, madre del niño argentino Lucas Gámez, pidió a su hijo no rendirse bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela, donde es buscado intensamente hace una semana.
  • La madre ingresó al área de derrumbe para hablarle, mientras rescatistas argentinos lideran el operativo usando sondas infrarrojas ante la hipótesis de un bolsón de aire.
  • El operativo binacional mantiene en vilo a Argentina y Venezuela, mientras las próximas horas serán clave para hallar con vida al menor en la estructura colapsada.
Resumen generado con IA

A más de una semana del derrumbe provocado por los terremotos que sacudieron Venezuela, Lucas Gámez, el niño argentino que permanece desaparecido bajo los escombros, sigue siendo intensamente buscado por equipos de rescate. En medio de la incertidumbre, su madre, Blanca Martínez, contó que pudo acercarse al lugar donde creen que está su hijo y le habló con la esperanza de que la escuche.

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La mujer aseguró que mantiene intacta la fe de encontrarlo con vida y destacó el trabajo que realizan los rescatistas argentinos que participan del operativo. "Mi presentimiento es que está vivo. Es un niño muy pícaro y siento que se las está ingeniando", afirmó mientras espera que las próximas horas traigan una noticia que cambie el desenlace de una búsqueda que mantiene en vilo a dos países.

El emotivo mensaje de la mamá de Lucas desde la zona del derrumbe

Blanca Martínez permanece desde hace ocho días en la zona afectada junto al padre del niño, Marcos Gámez. Ambos decidieron no abandonar el lugar mientras continúan las tareas de búsqueda.

En diálogo con C5N, la mujer relató las difíciles condiciones en las que viven desde el derrumbe. Contó que duermen en el auto o sobre una colchoneta prestada por vecinos y que, cuando tiene oportunidad, se baña en la playa.

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando explicó que pidió autorización para ingresar al sector de los escombros y poder hablarle directamente a su hijo.

"Necesitaba que me escuchara", relató. Ya dentro del área de rescate, con casco de protección, comenzó a gritar: "Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá", con la esperanza de que Lucas pudiera oírla.

Además de acompañar el operativo, Blanca colabora con la organización de la asistencia en el lugar y brinda apoyo a otras familias que también esperan noticias de sus seres queridos.

Cómo continúa la búsqueda de Lucas Gámez

En las últimas horas, el operativo pasó a estar a cargo de un equipo integrado exclusivamente por rescatistas argentinos, conformado por militares, bomberos bonaerenses y efectivos de la Policía Federal que forman parte de la red USAR y del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano.

Los trabajos se concentran en retirar grandes losas de hormigón y realizar perforaciones para introducir una sonda infrarroja, facilitada por Estados Unidos, con el objetivo de obtener una imagen más precisa del interior de la estructura derrumbada.

Según explicó la madre del niño, la forma en que colapsó el edificio podría haber generado una cámara de aire en la que Lucas y otras personas habrían quedado atrapados, una posibilidad que mantiene viva la esperanza de los rescatistas y de su familia.

Blanca también contó que compartió un momento con el equipo argentino durante la noche. "Trajeron alfajores y una bandera para que Lucas la firme cuando salga", recordó emocionada.

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