Terremoto en Venezuela: aumentan a 1.430 los muertos y buscan a casi 55.000 desaparecidos
La cifra de víctimas fatales volvió a aumentar luego de los dos sismos que sacudieron la costa venezolana. Miles de personas permanecen heridas, desplazadas y alojadas en refugios temporales mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.
Resumen para apurados
- Tras dos terremotos el miércoles en la costa de Venezuela, las autoridades confirmaron 1.430 muertos y buscan a casi 55.000 desaparecidos en la peor catástrofe reciente.
- Los sismos de 7,2 y 7,5 grados dejaron miles de heridos y evacuados. Ante la emergencia, Argentina envió un contingente militar y perros de rescate a las zonas más afectadas.
- La cooperación internacional liderada por países de la región será clave para las tareas de rescate y la reconstrucción ante la magnitud de esta crisis humanitaria.
La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron la costa de Venezuela el miércoles pasado continúa agravándose. Según el último balance oficial, ya son 1.430 las personas fallecidas como consecuencia de la catástrofe. Así lo informaron las autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue el encargado de presentar la actualización de los datos. Además de los 1.430 fallecidos, informó que 3.238 personas resultaron heridas.
También detalló que 3.142 familias permanecen alojadas en refugios temporales, mientras que ya se realizaron más de 12.000 asistencias médicas en las zonas afectadas por los terremotos.
Continúa la búsqueda de desaparecidos
Mientras avanzan las tareas de asistencia y rescate, una web no oficial que realiza el seguimiento de las denuncias de desaparición informó este sábado al mediodía que 54.973 personas continúan siendo buscadas tras los dos sismos consecutivos.
Los terremotos ocurrieron durante la tarde del miércoles y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter, provocando una de las mayores catástrofes registradas en el país en los últimos años.
Argentina sesumó al operativo internacional en Venezuela
En respuesta a la grave crisis humanitaria provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela, el Gobierno argentino desplegó un contingente especializado de las Fuerzas Armadas para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. La misión forma parte de un operativo internacional de asistencia destinado a reforzar el trabajo de los equipos que intervienen en las zonas más castigadas por el desastre.
El primer escalón de la operación está integrado por 26 efectivos del Ejército Argentino, especialmente entrenados para actuar en emergencias y catástrofes. El grupo viajó con recursos esenciales para desarrollar las tareas de rescate, entre ellos cuatro binomios conformados por perros especializados en la localización de personas bajo los escombros y sus respectivos guías, personal sanitario, una ambulancia, herramientas específicas y equipos de apoyo que les permitirán operar de manera autónoma.
El contingente argentino arribó durante la madrugada de este sábado a Venezuela y quedó bajo el mando del coronel Wissinger. Tras ser recibido por autoridades militares venezolanas, el grupo fue asignado a la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las áreas más afectadas por el impacto de los terremotos.
El traslado del personal y del material se realizó a bordo de una aeronave Embraer ERJ-140LR de la Fuerza Aérea Argentina, que realizó escalas técnicas en Viru Viru, Bolivia, y Manaos, Brasil, antes de arribar a la Base Aérea El Libertador, ubicada en el estado de Aragua.
Además de los efectivos del Ejército, el despliegue incluye personal especializado de la Armada Argentina, capacitado para intervenir durante las primeras horas posteriores a una catástrofe natural, consideradas determinantes para el rescate de víctimas.
La misión es coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en articulación con el Gobierno nacional y las autoridades venezolanas. Según se informó oficialmente, el operativo contempla la posibilidad de enviar un segundo contingente en caso de que las necesidades sobre el terreno así lo requieran.