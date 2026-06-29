Lo que dejaron los terremotos: hay saqueos en la zona más destruida de Venezuela

LA GUAIRA, Venezuela.- De un pequeño negocio no quedaron ni los cables. No había terminado de temblar la tierra cuando comenzaron los robos y saqueos en la zona más devastada por los sismo en Venezuela. Las denuncias recorren en el estado de La Guaira, vecino a Caracas y convertido en una montaña de escombros.
Este es el panorama desolador y complejo que se vive en Venezuela tras el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió al país el miércoles pasado.
Mientras los equipos de rescate agotan las esperanzas tras superarse el límite crítico de las 72 horas, una segunda catástrofe -esta vez social- se ha desatado en el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas. La zona, convertida en una inmensa montaña de escombros, enfrenta una oleada de saqueos, robos generalizados y denuncias de corrupción que complican aún más los esfuerzos de asistencia.
Hasta anoche, las autoridades confirman 1.450 muertos (entre ellos, nueve ciudadanos españoles y casi 30 portugueses) y 3.238 heridos.
Sin embargo, la cifra más alarmante es la de desaparecidos, que ya supera las 68.000 personas. En respuesta a la tragedia, unos 30.000 especialistas venezolanos, apoyados por brigadas de emergencia llegadas de todo el mundo, lideran una búsqueda frenética. El costo material también es astronómico: una estimación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifra los daños físicos directos en 6.700 millones de dólares.
El colapso social
La devastación física dio paso inmediato al desorden. Diversos comercios, supermercados y grandes cadenas de farmacias han sido completamente desvalijados. En las redes sociales circulan videos donde se observa a grupos de personas sustrayendo electrodomésticos de tiendas colapsadas, falsos bomberos, ciudadanos extrayendo combustible de vehículos tapiados y robos en viviendas particulares.
Los damnificados atribuyen esta situación a una mezcla de oportunismo criminal, desesperación extrema y el hambre generada por perderlo todo en un país que arrastra una crisis crónica.
Los relatos de los sobrevivientes reflejan la crudeza de la situación en las calles: “Allí al lado un señor se murió, era un señor chino; la gente pasaba por encima del muerto para saquear. No dejaron ni el papel de las paredes, se llevaron hasta los cables. ¿Es justo que nuestro pueblo se coma al pueblo?”, lamenta María Esther Bernal, de 71 años.
Las casas tampoco se salvaron. “Aquí no hay nada”, dice Zulay de Carvajal, de 72 años. “Nos robaron todo, la ropa... zapatos, corotos (utensilios), ollas, tazas, vasos”. Su hijo, Gregory Carvajal (37 años) relató la odisea vivida junto al regresar a su hogar: “Encontramos un desastre. Nosotros estábamos sacando personas muertas de los escombros y, en ese momento, la gente estaba loca, saqueando y llevándose todo”.
Militarización y reclamo
La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda de las autoridades ante el doble sismo que ya dejó 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.
La indignación popular crece ante lo que califican como una respuesta lenta y escasa por parte del Estado en la provisión de agua, comida y medicamentos.
Frente al desborde, el gobierno optó por militarizar el estado de La Guaira y restringir el acceso a la zona mediante un salvoconducto que debe tramitarse ante los mandos militares en Caracas.
Lejos de traer calma, la medida sumó tensión debido a las crecientes acusaciones contra las fuerzas de seguridad. Se multiplican las denuncias y registros fílmicos que exponen a policías y militares participando de los saqueos o registrando propiedades dañadas sin autorización.
Marino Alvarado, ex coordinador de la ONG de derechos humanos Provea, recordó que ya se vivió algo parecido en la misma región durante los trágicos deslaves de 1999: El auge de la delincuencia común aprovechando el caos, el abuso de poder y la violencia institucional, la participación activa de funcionarios policiales y militares en el robo de bienes.
En medio de la emergencia, también emergen ejemplos de resistencia comunitaria. Tras el saqueo de una sucursal de una cadena de farmacias, la propia empresa, junto con los vecinos, limpió el lugar y lo transformó de inmediato en una clínica de atención primaria para los heridos.
La ayuda externa ha comenzado a fluir. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que 24 países han enviado 521 toneladas de suministros, 86 unidades caninas y más de 2.700 efectivos de rescate. Asimismo, desde la Unión Europea, la jefa de la diplomacia Kaja Kallas confirmó una comunicación directa con Rodríguez para transmitir sus condolencias y anunció la movilización urgente de 5 millones de euros en fondos de emergencia para asistir a las comunidades afectadas en esta crítica etapa de post-desastre.